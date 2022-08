Diana, unvergessen: Teilen Sie Ihre Erinnerungen

Am 31. August 1997, kurz nach Mitternacht, prallte ihr Auto im Pariser Alma-Tunnel an den 13. Pfeiler. Diana, ihr Freund, der ägyptische Filmproduzent Dodi Al-Fayed, und der französische Fahrer Henri Paul starben bei dem Unfall. Anlässlich des 25. Todestages der Stilikone in wenigen Wochen bittet das Tagblatt Sie – werte „Dolomiten“- und STOL-Leserinnen und -Leser –, uns Ihre Gefühle und Gedanken von damals, von jenem Sonntag, als die Welt von Dianas Tod erfuhr, zu schildern. Die berührendsten Beiträge, die bis zum Freitag, 26. August, in unserem elektronischen Postfach eintreffen (Adresse siehe unten), werden auf der Leute-heute-Seite der „Dolomiten“ und auf STOL veröffentlicht.Schicken Sie Ihre Erzählungen an [email protected] Bitte führen Sie Ihren Namen und Wohnort sowie Ihr Alter an.