Die 15 exklusivsten Campingplätze: 2 Südtiroler mit dabei

Das auf Campingurlaube spezialisierte Portal www.camping.info hat die 15 exklusivsten Campingplätze der Sommersaison 2022 ermittelt.Alle 15 empfohlenen Campingplätze verfügen nicht nur über eine offizielle 5-Sterne Auszeichnung, sondern zählen als „camping.info Award Gewinner“ außerdem zu den beliebtesten Campingplätzen aus ganz Europa.Der erste Platz geht an „Campingpark Kühlungsborn“ (Mecklenburg-Vorpommern) gefolgt von „Rosenfelder Strand Ostsee Camping“ (Schleswig-Holstein) und „Camping Hüttenberg“ (Schweiz).Unter den 15 prämierten Campingplätzen kommen 9 aus Deutschland, 4 aus Italien und Südtirol sowie jeweils einer aus Österreich und der Schweiz.Auf Rang 4 der Rangliste kommt das „Luxury Camping Schlosshof“ in Lana. Dies sei ein „Campingplatz der Extraklasse“, heißt es von der Jury in ihrer Bewertung.Auf Rang 14 befindet sich der „Caravan Park Sexten“. „Spektakuläres Alpenpanorama, maximaler Komfort und erlebnisreiche Freizeitangebote“, so bewertet die Jury den Campingplatz in Sexten.camping.info zählt mit 23.000 gelisteten Campingplätzen aus 44 Ländern und jährlich über 90 Millionen Seitenaufrufen zu den führenden Portalen der Branche.