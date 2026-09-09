Sie ist der absolute Höhepunkt des Jahres für die Künstlervereinigung: die UNIKA 2026 ist startbereit. Für vier Tage verwandelt sich das Tenniscenter in St. Ulrich\/Runggaditsch wieder in eine Bühne für künstlerische Ausdrucksvielfalt. 29 UNIKA-Mitglieder präsentieren ihre neuesten Werke – generations- und stilübergreifend. <BR \/><BR \/>Ältester Aussteller ist der Maler Viktor Senoner, der mit seinem neoimpressionistischen Stil die Kraft der Natur zum Ausdruck bringt, leuchtend und hoffnungsvoll. Damian Piazza dagegen ist mit 21 Jahren das jüngste UNIKA-Mitglied. Zum ersten Mal bei der Kunstmesse dabei ist der Quereinsteiger Marko Kostner. Der gebürtige Osttiroler ist eigentlich gelernter Hydrauliker und gelangte erst mit Mitte 20 zur Schnitzkunst.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Natürlich darf auch die beliebte „Lange Nacht“ nicht fehlen, heuer kommt sie gleich im Doppelpack: Es werden zwei spezielle Abende unter dem Motto „pramëisa“ (also „bei Tisch“) mit Carolina Moroder stattfinden. Die junge Kochkünstlerin verbindet dabei Kunst und Küche zu einem besonderen Erlebnis für alle Sinne. Jeweils 40 Gäste können sich mit einem exklusiven 4-Gänge-Menü mit Weinbegleitung verwöhnen lassen – Künstlergespräche inklusive.<h3>\r\nTermin:<\/h3><b>Kunstmesse:<\/b> 10.– 13. September, St. Ulrich\/Runggaditsch, Tennis Center, 10:00–19:00 Uhr <BR \/><BR \/><b>Vernissage:<\/b> 9. September, 19 Uhr<BR \/><BR \/><b>Infos und Tickets:<\/b><b> <a href="https:\/\/www.unika.org\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.unika.org <\/a><\/b>