Man könnte sich kaum einen attraktiveren Arbeitsplatz und ein inspirierenderes Umfeld vorstellen als den Ansitz Weggenstein in Bozen.<BR \/><BR \/> Das rote Holztor mit dem schwarzen Tatzenkreuz des Deutschordens öffnet sich zu einem entzückenden Innenhof mit Kopfsteinpflaster, breiten Steintreppen und filigranen Schmiedeeisen. Im zweiten und letzten Stock des Palais sind die Büros und die Bibliothek des Südtiroler Künstlerbundes. Seit Anfang April läuft hier außerdem die Ausstellung „Solo im Ensemble“. <BR \/><BR \/>In sechs ineinanderführenden Räumen sind Werke von ebenso vielen Südtiroler Künstlern zu sehen. Lisa Trockner öffnet die Tür zur Ausstellung. Die Geschäftsführerin geht von Zimmer zu Zimmer, erklärt Hintergründe und Chancen der großzügigen Räume. Dabei lässt sie ihr Berufsleben und die Entwicklungen des Vereins Revue passieren.<BR \/><BR \/>Das Porträt einer Ästhetin, die das Kulturleben im Land erfolgreich mitgestaltet, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><i>Weitere Themen im Heft: Im Interview erklärt Primaria Dr.in Rosita Saraceno, wie die Hautkrankheit Neurodermitis mit unseren Genen zusammenhängt und welche Behandlung hilft. In ihrer Rubrik „Grün & Kraft“ beleuchtet Hildegard Kreiter die Einsatzmöglichkeiten von Spitzwegerich. Myriam Atz (Süd-Tiroler Freiheit) beantwortet den Fragebogen der „Südtiroler Frau“.<\/i>