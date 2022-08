Die besten Unis der Welt: Wo Innsbruck, Bozen, Trient & Co landen Die besten Unis der Welt: Wo Innsbruck, Bozen, Trient & Co landen

Nach 2 Jahren Zwangspause wegen der Pandemie erhalten die Universitäten in aller Welt in diesem Jahr wieder ein penibel ausgearbeitetes Zeugnis. Die Liste der 1000 Hochschulen mit den besten Noten wird veröffentlicht. Sind darauf auch Unis zu finden, in denen Südtirolerinnen und Südtiroler gerne studieren?