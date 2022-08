„Die Bindung zwischen Mensch und Tier ist schon brutal super“

Schäferhund Ricky ruht sich im Schatten aus. - Foto: © Manfred Unterweger

„ Ohne Rückhalt von daheim ist es einfach nicht zu bewältigen, ” — Manfred Unterweger

„ Im Durchschnitt ist eine halbe Stunde Schnüffelarbeit für den Hund so anstrengend wie ein Marathon für den Menschen. ” — Manfred Unterweger

„Der Hund ist sozusagen immer an deiner Seite.“ – Manfred Unterweger - Foto: © Manfred Unterweger

Manfred Unterweger: Das hängt etwas von der Jahreszeit ab. Aber im Winter sicher weniger als im Sommer. Unsere Hauptaufgabe im Moment sind Suchaktionen. Was früher die Lawine war, ist heute die Suchaktion. Das heißt, dass – so im Durchschnitt der letzten Jahre berechnet – in etwa 40 bis 50 Einsätze mit Suchaktionen im Jahr sind. Wenn es im Winter 10 Lawineneinsätze sind, ist das schon viel. Dadurch, dass es mehr schneearme Winter gibt und die Leute einfach besser ausgerüstet und vorbereit sind, passiert auch weniger. Das muss man schon sagen.Unterweger: Wir haben 28 ausgebildete Hundeteams. Das heißt: Hund und Hundeführer. Wir haben noch zusätzlich 4 Spezialhunde, die als Mantrailer nur bei Suchaktionen eingesetzt werden und Fährtenarbeit machen. Die anderen Hunde haben wir zum einen als Lawinenhunde ausgebildet und zum anderen als Suchhunde im Gelände. Das heißt, wenn vermisste Personen im Wald sind, diese aufzustöbern und uns zu zeigen, dass sie sie gefunden haben. Wir haben das aufgeteilt in 5 Bezirke: Bezirk Vinschgau, Bezirk Burggrafenamt, Bezirk Bozen, Bezirk Eisacktal und Bezirk Pustertal. Die Teams sind dort vor Ort ansässig sind und verrichten in den Bergrettungsstellen ihre Arbeit.Unterweger: Genau. Nehmen wir an, im Bezirk Eisacktal gibt es eine abgängige Person. Dann wird der Bezirk ausgepiepst und die Hundeführer, die im Bezirk befugt sind, einen Einsatz auszuführen, werden ebenfalls ausgepiepst. Dann meldet sich jemand der Landesnotrufzentrale, teilt Informationen zum Auftrag mit, je nachdem, was passiert ist und wer abgängig ist. Man fährt dann dorthin, wo die Feuerwehr oder die örtliche Bergrettung sich bereits befindet, und spricht sich mit denen ab. Dann beginnt die Suche. Wenn sie die vermisste Person gefunden haben, dann gibt es verschiedene Methoden, wie die Hunde das anzeigen. Die meisten setzen sich hin und bellen, wenn sie die vermisste Person gefunden haben. Andere laufen zum Führer zurück und springen ihn an und dann versteht der Hundeführer, dass der Hund die Person gefunden hat.Unterweger: Wenn die Person gefunden worden ist und nur eine Person abgängig war, da hilft man natürlich. Sollte die Person sich selbst nicht mehr bewegen können, helfen wir auch beim Abtransport und machen die normale Arbeit als Bergretter. Wenn genügend Leute sind, ziehen wir uns auch zurück und spielen etwas mit dem Hund und loben ihn. Dann geht’s zurück zur Basis und wieder heim. Für die Belohnung gibt es kein Patentrezept: Jeder Hund ist verschieden. Die einen haben lieber Spielzeug, die anderen mögen Futter und manchmal reicht auch nur ein Lob. Damit sind sie auch zufrieden. Man muss dem Hund halt die Freude übermitteln, dass er heute super gearbeitet hat.Unterweger: Im Winter sind wir sicher schneller. Wenn es im Winter eine Lawine gibt, schaut man, dass man in 5 bis 10 Minuten am Hubschrauber ist, damit man so schnell wie möglich vor Ort sein kann. Im Sommer bei Suchaktionen dauert es schon manchmal 15 Minuten. Aber dann sollte jeder vor Ort sein. Der Hubschrauber ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Hundearbeit. Die Hunde werden auch von klein auf mit dem Hubschrauber trainiert. Wenn ihre Ausbildung mit 3 Monaten beginnt, werden sie schon in den Hubschrauber gesetzt und daran gewöhnt. Gewisse Szenarien, wie auch mit Lift oder Sessellift fahren, werden ihnen einfach von klein auf antrainiert.Unterweger: Bei uns kann jeder selber entscheiden, welchen Hund er nehmen will, auch, welche Hunderasse. Natürlich soll sich die Rasse irgendwie für die Arbeit anbieten. Aber grundsätzlich eignen sich alle Rassen recht gut. Wie gesagt, es soll halt passen. Es sollte also jetzt kein Dackel sein und auch kein Bernhardiner. Es sollte ein handlicher Hund sein, den man ohne Schwierigkeiten auch mal ein Stück tragen kann. Bei uns gibt es die Voraussetzung, dass jeder Hundeführer ein ausgebildetes Bergrettungsmitglied sein muss. Ohne ausgebildeter Bergretter zu sein kommt man auch nicht zur Hundestaffel.Neben der Ausbildung braucht es auch Zeit und eine gute Partnerin daheim, die das versteht, wenn man wenig zu Hause ist. Es kommen im Jahr einfach 300 bis 400 Stunden an Hundearbeit zusätzlich zur Bergrettungsarbeit dazu. Ohne Rückhalt von daheim ist das einfach nicht zu bewältigen. Ausbildung und Ausrüstung wird vom Landesverband gezahlt. Somit ist das Finanzielle nicht das Problem. Sondern vielmehr ist es einfach die investierte Zeit durch Training, Ausbildung und Einsätze, durch die man von daheim weg ist.Unterweger: Sicher einmal die Kameradschaft, die wir intern haben, und auch die interessante Arbeit mit dem Hund. Dabei die Vielfältigkeit, wie man einen Hund einsetzen kann und was man von dem Tier auch zurückbekommt. Und einfach, dass man jemandem helfen kann. Das ist das Ziel eines jeden Bergretters, der die Ausbildung auch ohne Hund durchläuft. Das Helfen ist dabei immer erster Gedanke eines Bergretters. Die Spezialaufgabe Hund ist, wenn man eine Freude mit dem Vieh hat, und, wie gesagt, das Interessante ist auch, was man alles aus so einem Tier herausholen kann. Besonders beeindruckt mich, wie man sich an so ein Tier bindet. Die Bindung zwischen Mensch und Tier ist schon brutal super. Der Hund ist sozusagen einfach immer an deiner Seite. Der wartet, bis du nach Hause kommst, und bei jedem Einsatz, bei jedem Wetter ist er startklar. Der hat eine Freude, wenn er rausgehen darf. Wenn man als Mensch sagt: „Jetzt muss ich bei dem Sauwetter raus“ – der Hund freut sich trotzdem und das motiviert einen selber dann auch wieder.Unterweger: Wir haben eigentlich alle Jahre etwa 4 oder 5 besonders erfolgreiche Hunde. Das ist immer ein Verdienst für die ganze Gruppe. Weil einer alleine bildet seinen Hund ja nicht aus. Dafür braucht es immer die ganze Gruppe. Und ich sehe das als Bestätigung für alle, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und ich bin sicher, ich bin nicht der einzige, der das so sieht.Unterweger: Wir machen jedes Jahr Prüfungen und so lange der Hund die Prüfungen besteht und bestätigt, dann können das auch 10 oder 12 Jahre sein. Aber es kann auch sein, dass der Hund mit 7 oder 8 Jahren fertig ist, weil er gesundheitliche Probleme hat. Das lässt sich pauschal nicht sagen.Unterweger: Die Tagesverfassung ist sicher wichtig. Da muss man auch so ehrlich zu sich sein und sagen, wenn es heute mit dem eigenen Hund nicht geht. Dann schickt man die nächste Talschaft vom nächsten Bezirk und dann geht’s ganz normal weiter. Auch wenn es so heiß ist, wie heuer im Sommer, da ist ein Hund nach einer Stunde sicher fertig. Bei dieser Hitze ist es für den Menschen schon anstrengend. Beim Hund ist das nochmal anders. Man sagt, im Durchschnitt ist eine halbe Stunde Schnüffelarbeit für den Hund so anstrengend wie ein Marathon für den Menschen.Im Sommer schauen wir, dass wir die Suchaktionen nicht unbedingt am Nachmittag starten, sondern wenn möglich eher gegen Abend. Immer geht das selbstverständlich nicht. Sonst muss man eben nach einer Stunde einmal Pause machen, den Schatten suchen und sehen, dass der Hund viel Wasser bekommt. Erst nach ein oder 2 Stunden Rast geht es dann wieder weiter. Ein Hund ist keine Maschine, die auf Knopfdruck funktioniert. Ein Hund ist in der Hinsicht wie ein Mensch. Wenn es ihm nicht gut geht, geht er nicht gerne hinaus ins Gelände – und der Hund eben auch nicht. Aber das ist eigentlich selten der Fall, dass der Hund nicht motiviert ist. Die meisten Hunde freuen sich schon, wenn man das Bergrettungsgewand anzieht, dass es jetzt gleich losgeht. Das checken die schon und verhalten sich auch anders.Unsere Hunde sind aber normale Hunde. Sie werden oft hervorgehoben, aber das sind normale Haushunde mit ein bisschen besserer Ausbildung. Der muss zu Hause auch seine Aufgaben erfüllen, und kann nicht tun, wie er möchte. Unserer frisst und scheißt gleich wie jeder andere. Ich muss oft lachen, wenn wir irgendwo sind und dann heißt es: „Schau, da ist ein Lawinenhund.“ Das ist ein normaler Hund wie jeder andere. Der hat halt eine bessere Ausbildung. Im Endeffekt passt es aber schon, wenn es so kommuniziert wird.Unterweger: Mit jedem Hund hat man seine speziellen Erlebnisse... Das mit Schäferhund Kenny fällt mir halt jetzt spontan ein. Kenny war mein erster Hund. Wir waren da einmal beim Skifahren. Wir sind die Piste hinuntergefahren und Kenny ist in den Wald gelaufen und hat mir drinnen jemanden verbellt, obwohl der nicht einmal abgängig war. Und als wir rübergegangen sind, ist der Piepser losgegangen, dass ein Jugendlicher vermisst wird: Den hat Kenny bei der Abfahrt schon angezeigt. Obwohl er nicht im Dienst gewesen ist, hat er das schon verstanden, dass da irgendjemand im Schnee steckt. Dann wollte er mal nachsehen und effektiv steckte der Bub beim Bach im Schnee, bereits arg unterkühlt. Als der Piepser losgegangen ist wegen der Suchaktion, konnte ich schon sagen: Ich hab ihn schon. Dann haben wir den Jugendlichen befreit.Die Tiere wachsen einem ans Herz und es ist dann immer schwierig, wenn dann der Tag kommt, an dem man sich von ihnen trennen muss. Das ist kein leichter Tag. Für niemanden. Wir haben halt noch mehr Bindung, weil wir uns jeden Tag und explizit die 300 bis 400 Stunden im Jahr mit dem Tier beschäftigen und einfach eine Bindung aufbauen.Unterweger: Die sind immer bei uns daheim. Der Hund gehört jedem privat, den muss er sich auch selber anschaffen, selber zahlen, selber aussuchen. Auch wenn der Hund nicht mehr im Dienst ist, darf er sich ein schönes Lebensende machen, solange es gesundheitlich gegeben ist, dass er keine Schmerzen hat und leidet.Das, was die Hunde gelernt haben, das vergessen sie nie. Wir haben zum Beispiel einen Hund, der ist 14 Jahre alt und der Besitzer nimmt ihn spaßeshalber immer noch zu Übungen mit. Mit dem Hund machen wir noch ganz kurze Übungen von ein paar Minuten, wo man merkt, den Hund treibt die Freude an, dass er zeigen darf, was er kann. Das sieht man ihm direkt im Gesicht an, wie er eine Freude hat, dass er da noch dazugehört. Dafür muss Platz sein. Der hat die einen 13 Jahre alles für uns gemacht und so kann man die letzten Jahre auch etwas für ihn tun. Kameradschaft zwischen Mensch und Hund und dem ganzen Team, das ist das Tolle. Das hat sich auch jeder verdient.Unterweger: Ganz klar in der Suchaktion. Obwohl man auch immer mehr Technik anwendet, um Leute zu finden – sei es Handyortung, seien es Drohnen –, wird man immer alles brauchen. Und da gehört der Hund dazu. Es ist gut, dass es eine Handyortung gibt, und es ist gut, dass es den Hund gibt. Auch braucht es noch die Fußtrupps, die zu Fuß den Wald durchkämmen, um eine Person zu finden. Wie wir sehen, hat nicht jeder ein Handy dabei. Und wenn doch, ist meistens abends der Akku leer. Die Handyortung fällt dann schon mal flach.Unterweger: Das ist ganz oft der Fall. Jeder seine eigene Methode, mit einem Todesfall umzugehen. Die Bergrettung hat auch einen psychologischen Dienst im Angebot und wenn jemand ein Problem hat, dann kann er sich da melden oder wird dort hingeschickt. Dann gibt es eine Gruppe, die das gezielt bearbeitet. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, wird man bereits in der Ausbildung bei der Bergrettung dahingehend geschult. Da hat aber jede seine eigene Methode: Manche gehen miteinander ein Bier trinken, dann hat man darüber geredet und es geht einem besser. Ich glaube, das ist auch richtig so, dass da jeder individuell entscheiden kann, wie er damit umgehen will. Und wenn jemand Hilfe braucht, dann muss er sich melden und dann bekommt er die Hilfe auch, was auch sehr wichtig ist.Auch für den Hund macht es einen Unterschied, ob er eine Leiche aufspürt oder nicht. Den Leichengeruch zu akzeptieren ist für den Hund am Anfang wirklich schwierig.Unterweger: So einen Hund zu Hause zu haben, hat auch seinen Nachteil. Die Buben spielen oft Fußball und bei Ricky bleibt kein Lederball ganz. Der ist auf Bälle fixiert. Auch als Belohnung bekommt er einen Ball. Aber wenn der zu Hause einen Lederball sieht, dann muss er da unbedingt die Luft rauslassen. Das ist der einzige Nachteil, wenn zu Hause der Hund frei herumläuft.Aber er ist ein feiner Hund und ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich hoffe, dass ich mit ihm noch ein paar Jahre eine bärge Zeit haben kann, und danach sieht man ja weiter, wie er sich entwickelt. Man gewöhnt sich unglaublich. Er fehlt einem, wenn er mal nicht ist, oder wenn man in den Urlaub fährt. Das sind alles Sachen, die man bedenken muss. Ich habe das Glück, dass die Kinder etwas größer sind, und für mich auf den Hund schauen. Das ist auch unglaublich wichtig, dass der Hund gut aufgehoben ist.