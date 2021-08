Die Bühne ist überall

Klaus Runers Dasein war und ist nie langweilig. Denn immer wieder gab es unvorhergesehene Wendungen, die sein Leben geprägt und mitunter sogar auf den Kopf gestellt haben.Damit es auch weiterhin spannend bleibt, hat sich der langjährige Terlaner Bürgermeister und Langzeitpräsident des Südtiroler Theaterverbandes in seiner Politrente vor wenigen Wochen in ein bis dato völlig unbekanntes Metier vorgewagt. Was das ist und wie Klaus Runer seine Freizeit verbringt, erfahren Sie heute im neuen „Dolomiten-Magazin“, dem Freizeit-Magazin des Tagblattes „Dolomiten“.Dort finden Sie außerdem Südtirols größtes Fernsehprogramm mit täglichen Streamingtipps sowie viele interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um das südtirol festival merano . meran, in dessen Rahmen eine Fülle von Weltstars der Musik in der Passerstadt Konzerte geben werden. Gäste des neuen „Magazins“ sind das musikalische Multitalent Herbert Pixner (Sonntagsfrühstück), die Autorin Anne Marie Pircher (In Frage gestellt) und das Ensemble Igor und seine Oberkrainer (Schneidig & Schnulzig).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung vom innersten Ratschingstal auf die Hohe Kreuzspitze (2743m) ein, Georg Oberrauch empfiehlt einen schönen Familientag im Hochseilgarten von Villnöß (mitsamt einer Rundtour für Wanderfreunde) und bei Essen & Trinken präsentiert Helmut Bachmann die 15-Minuten-Küche für Singles. Auf der Musikseite gibt’s eine Vorschau auf den Konzertherbst, auf der Bücherseite finden sich Familiengeschichten und „Star der Woche“ ist diesmal die deutsche Schauspielerin Claudia Michelsen.Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jedes Mal mit einem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

