Ein Gespräch über unendliche Weiten, neue Welten – und warum kommende Generationen möglicherweise ohne Sternenhimmel aufwachsen werden. <BR \/><BR \/><b>Herr Span, was glauben Sie: Was fasziniert die Menschen so sehr an den Sternen?<\/b><BR \/>Norbert Span: Die Dunkelheit tröstet die Menschen schon seit Jahrtausenden. Die finstere Nacht bedeutete einerseits Unsicherheit, besonders in einer Zeit ohne Elektrizität. Aber dem gegenüber stand die Sternenpracht. Alle antiken Völker dieser Welt haben einen unfassbaren Sternenhimmel erlebt und versucht, ihre Wünsche und Sehnsüchte, ihre Sagen und Totenlegenden in diese Sterne zu projizieren und so Ruhe und Ordnung in das Chaos der Erde zu bringen. Gleichzeitig hat ein klarer Sternenhimmel eine unglaubliche Faszination. Wer schon einmal die Milchstraße in ihrer ganzen Pracht erlebt hat, weiß, wovon ich spreche.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220676_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/>Und woher kommt Ihre Leidenschaft für die Sterne und den Nachthimmel?<\/b><BR \/>Span: Das war – wie vieles oft ist – ein Zufall. Ich bin am Land aufgewachsen. Eines Tages war ich beim Bauern Milch holen und habe mich auf dem Weg dorthin ins Gras gelegt und einfach in den Himmel geschaut. Das ist jetzt etwa 40 Jahre her – hat aber so tiefe Spuren in mir hinterlassen, dass mich die Faszination Sterne nie mehr losgelassen hat.<BR \/><BR \/><b>War das auch der Grund, wieso Sie Astronomie studiert haben?<\/b><BR \/>Span: Ich habe das Studium zwar angefangen, mich dann aber der Meteorologie und der Glaziologie zugewandt. Mir wurde bewusst, dass ich die Astronomie nicht beruflich verfolgen will, sondern meine amateurhafte Leidenschaft beibehalten will. Denn sobald es zum Beruf wird, ist es ja doch wieder etwas anderes.<BR \/><BR \/><b>Wie sind Sie zur Sternenfotografie gekommen?<\/b><BR \/>Span: Das war ein langer Prozess. Ich habe schon in jungen Jahren mit meinen Freunden selbst Teleskope gebaut – was gar nicht so schwierig ist. Die Teleskope wurden immer größer und wir haben mehr und mehr beobachtet. Und irgendwann stand da der Wunsch, Sternenbilder fotografisch festzuhalten. Das war damals mit der analogen Fotografie noch weitaus schwieriger als mit heutigen Digitalkameras. Vor allem aber ist die Sternenfotografie etwas, das bleibt, denn es sind nicht nur Fotos, sondern Erlebnisse, die mit Bergtouren und vielen Erinnerungen zusammenhängen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220679_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Gibt es verschiedene Arten der Sternenfotografie?<\/b><BR \/>Span: Einerseits spricht man von der Technik des „Deep-Sky“, also Bilder mit einem Teleskop, um Planeten, Galaxien oder Gasnebel, also kleine Aspekte des Himmels, festzuhalten. Diese mache ich in der Sternwarte. Noch faszinierender finde ich die „Nightscapes“, also die Kombination aus Sternenhimmel und Landschaft. Für diese wandere ich durch den ganzen Alpenraum und versuche, gute Aufnahmen zu machen. Meist in Kombination mit einer Ski- oder Wandertour, auch mal über einen Gletscher.<BR \/><BR \/><b>Wie genau entsteht nun so ein Foto?<\/b><BR \/>Span: Da steckt meistens ein Prozess dahinter, immerhin handelt es sich um Fotos mit längerer Belichtungszeit. Das Wichtigste ist das Stativ! Je nach Aufnahme macht man ein Foto oder auch mehrere, etwa, um die Milchstraße in einer Panoramaaufnahme festzuhalten. Nachtaufnahmen sind aber generell immer schwieriger als die Tagesfotografie, eben aufgrund der langen Belichtungszeiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220682_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Geht da auch mal was schief?<\/b><BR \/>Span: Oh, ja natürlich, mir sind schon die schlimmsten Dinge passiert. Zum Beispiel wandert man voller Vorfreude auf den Gipfel und plötzlich ziehen Wolken auf – und man hat 1.000 Höhenmeter umsonst gemacht. Oder – ein Klassiker: Man hat die Speicherkarte der Digitalkamera vergessen. Ein vergessener Adapter für das Stativ, das falsche Objektiv… da gibt es vieles, aber das passiert jedem Fotografen einmal. <BR \/><BR \/><b>Sie finden das Fotografieren von Landschaften mit Nachthimmel faszinierender als Sternbilder. Warum?<\/b><BR \/>Span: Interessanterweise ist die Nacht immer noch mit Angst behaftet, und die meisten Menschen fürchten vor allem die nächtliche Kälte im Gebirge. Ich bin seit 20 Jahren mit meiner Kamera in den Bergen unterwegs – und selbst im dicht besiedelten Raum ist mir nachts am Berg kaum jemand begegnet. Aber wer sich dazu bereit erklärt, dort oben am einsamen Gebirge zu verweilen, dem eröffnet sich eine neue Welt, direkt vor der eigenen Haustür. Man sieht die eigene Heimat mit völlig neuen Augen und in einem anderen Licht. Es ist eine große Entdeckungsreise durch die bekannte Landschaft.<BR \/><BR \/><b>Das klingt sehr spannend, aber auch gefährlich…<\/b><BR \/>Span: Natürlich ist auch die Gefahr ein Thema, im Sommer sind es die Gewitter, im Winter die Lawinen. Da muss ich mich wie jeder Tourengeher vorab informieren. Außerdem bleibe ich zum Fotografieren auf größeren Ebenen, auf denen ich mich auch bewegen kann und meide schmale Grate, denn nachts kann jeder Schritt tödlich enden. Hier kommt mir meine Hochtouren-Erfahrung zugute, immerhin habe ich als Glaziologe 25 Jahre lang Gletscher im Ötztal und in Südtirol vermessen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220685_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Können Sie den Sternenhimmel noch genießen oder sehen Sie stets das nächste Foto?<\/b><BR \/>Span: Ja, natürlich, wenn ich abends mit meiner Frau spazieren gehe oder mich in eine Wiese lege, dann kann ich das sehr gut auch ohne Kamera genießen. Anders als etwa in Griechenland sind richtig sternenklare Nächte hierzulande seltener, deshalb genießt man sie vielleicht auch mehr. <BR \/><BR \/><b>Was ist Ihr Favorit am Himmel?<\/b><BR \/>Span: Da gibt es einiges, etwa die Milchstraße im Juli oder August. Dieses Himmelsband zu beobachten und zu fotografieren, ist schon sehr beeindruckend. Im Winter ist dann das riesige Sternbild Orion zu sehen, was ebenfalls sehr faszinierend ist. Aber eine besondere Freude macht es mir, bei geführten Sternenwanderungen die Leute im Publikum zu fragen, ob sie denn schon mal ihr eigenes Sternzeichen gesehen haben. Da leuchten dann die Augen und wenn ich mit meinem Laser auf das Sternzeichen zeige, bringe ich die Menschen in direkte Verbindung mit dem Himmel.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220688_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220691_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Was braucht man für das perfekte Foto des Nachthimmels?<\/b><BR \/>Span: Früher hat die Kamera sehr viel ausgemacht, aber heute kann man auch mit besseren Smartphones gute Ergebnisse erzielen. Viele Handys haben sogar eigene Einstellungen, etwa den Astromodus, den Nachtmodus oder eben Langzeitbelichtungen. Was man unbedingt braucht, ist ein Stativ – dann steht wunderschönen Aufnahmen nichts im Weg. Unabdingbar ist natürlich auch eine dunkle Umgebung, fernab der Stadt, vielleicht in einem Seitental. Südtirol hat noch sehr viele dunkle Plätze, im Ultental, im Vinschgau, Pustertal oder Passeiertal. Die schlimmsten Flecken sind Großstädte wie Mailand oder Turin, selbst in Innsbruck sieht man vielleicht 30 bis 40 Sterne. Am Land sind es dann plötzlich 3.000 bis 5.000 Sterne. Zwar keine Millionen – aber es reicht auf jeden Fall.<BR \/><BR \/><b>Wann ist der Sternenhimmel am schönsten?<\/b><BR \/>Span: Das kommt natürlich auf die Jahreszeit drauf an, denn im Sommer ist vor 22 Uhr nichts zu machen, im Winter kann man auch schon gegen 18 oder 19 Uhr fotografieren. Und je nach Jahreszeit sieht man einen völlig anderen Himmel mit anderen Sternbildern, es lohnt sich also immer. Das macht das Ganze so spannend, auch nach 20 Jahren. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220694_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Es gibt also noch Motive, die Sie gerne fotografieren würden?<\/b><BR \/>Span: Natürlich, ein Leben reicht dafür nicht aus. Zum Beispiel würde ich gerne die Nachthimmel in den Anden, im Himalaya, in der Mongolei oder in Skandinavien fotografieren. Aufregend wäre auch die Wüste in Chile oder Australien. Namibia soll übrigens den schönsten Himmel der Welt haben, fast ohne Lichtverschmutzung. <BR \/><BR \/><b>Das Thema Lichtverschmutzung liegt Ihnen sehr am Herzen...<\/b><BR \/>Span: Ja. Wir knipsen der nächsten Generation die Sterne aus, das muss man wirklich so sagen. Durch die massive Lichtverschmutzung geht ein großes Kulturgut verloren. Der Sternenhimmel ist voller Geschichten unserer Vorfahren, ein Blick in die Vergangenheit. Aber heute wird immer mehr beleuchtet, jede Burg, jedes Schloss muss auch nachts hell erstrahlen. Hier müssen wir massiv Bewusstseinsbildung betreiben, ansonsten wachsen künftige Generationen ohne Sternenhimmel auf.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220697_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Abschließend: Haben Sie einen Geheimtipp für das ideale Nachtfoto in Südtirol?<\/b><BR \/>Span: In Südtirol bieten sich eigentlich alle Passstraßen an. Ein beliebter Hotspot, vor allem bei Touristen, sind die Drei Zinnen, die sind deshalb fast schon überlaufen. Aber das Motiv ist auch einfach spektakulär. In diesem Buch habe ich noch vermerkt, wo wir die Aufnahmen gemacht haben. Das werde ich künftig nicht mehr machen – so bleiben Geheimtipps auch wirklich Geheimtipps.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71693144_listbox" \/><BR \/><BR \/><b>Vormerken:<\/b> Am 11. Dezember stellt Norbert Span im Rahmen einer Multivisionsshow sein neues Buch „Sterne über Tirol“ vor, um 19 Uhr im Naturmuseum in Bozen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220700_image" \/><\/div>\r\n