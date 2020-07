Die Geissens urlauben in Südtirol

Handyaufnahmen von Robert Geiss zeigen den Flug im Helikopter über die Dolomiten, herrlich idyllisch im Sonnenuntergang. Das Ziel: St. Lorenzen, wie der Selfmade-Multimillionär schreibt.Sicher kein Zufall, denn aus dem Video winkt neben Ehefrau Carmen auch Kurt Steurer, der neue Innenarchitekt der TV-Millionärsfamilie und aus St. Lorenzen.Wie die Sonntagszeitung „Zett“ im Juni berichtete, hatte Steurer das Ehepaar auf Mallorca kennengelernt und wurde schnurstracks mit der Einrichtung ihres neuen Penthouses in Monte Carlo beauftragt ( hier geht's zur „Zett“-Ausgabe im E-Paper ).Anschließend reiste er mit den Geissens nach Saint Tropez – nun, so scheint es, brachte er die Familie in seinen Heimatort St. Lorenzen.Der „Zett“ verriet der Innenarchitekt: „Ich habe mich oft gefragt, ob Carmen und 'Robäärt' wirklich so cool drauf sind oder das nur gestellt wird.“ Jetzt wisse er: „Diese Familie ist tatsächlich so verrückt, herzlich und witzig, wie man sie im Fernsehen sieht.“Wie lange die aus der RTL2-Show bekannten Geissens in Südtirol verweilen, ist nicht bekannt.Die vergangenen Wochen verbrachte die Familie im französischen Saint Tropez, bereits im Juni waren die Multimillionäre im Quellenhof Luxury Resort Lazise am Gardasee von Heinrich Dorfer untergekommen – ein Freund Kurt Steurers.Der Luxusurlaub der Familie Geiss mit den beiden Töchtern Davina und Shania sowie die Zusammenarbeit mit dem Pusterer Architekten wurde übrigens genau dokumentiert – und wird im Herbst auf RTL 2 ausgestrahlt.„Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie“ ist eine seit 2011 von RTL 2 ausgestrahlte Doku-Soap mit der Millionärsfamilie Robert (56) und Carmen Geiss (55) in der Hauptrolle. Sie geben Einblicke in ihr Jetset-Leben, dass sie sich durch Immobiliengeschäfte, eine Hotelkette, ein Modelabel, Filmrechte und diverse andere Einnahmen finanzieren. Ihr Vermögen wird auf 22 Millionen Euro geschätzt.

stol