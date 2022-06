Die häufigsten Beschwerden: Corona-Regeln, Impfpflicht, Suspendierungen

Volksanwältin Gabriele Morandell - Foto: © privat

Die Anzahl der Beratungen sei auch im abgelaufenen Jahr 2021 konstant hoch geblieben. Gegenüber dem Jahr 2020 sind die Beschwerdefälle auf 1150 leicht angestiegen, die Zahl der Beratungen ist hingegen leicht gesunken. Insgesamt wandten sich im abgelaufenen Jahr 7981 Bürger an die Volksanwaltschaft, so Morandell.„Interessant ist eine kürzlich durchgeführte Erhebung zum Alter der Bürger, die sich an die Volksanwaltschaft wenden“, so Volksanwältin Gabriele Morandell. „Die Erhebung über einen Zeitraum von 3 Monaten hat ergeben, dass die Hälfte der Rat suchenden Bürger älter als 60 Jahre ist.“Die Schwerpunkte der Beschwerden und Beratungen 2021 waren die Corona-Maßnahmen, das Landesgesetz für Raum und Landschaft, Beiträge an Vereine und Verbände und die Nachzahlung von Arbeitsjahren für die Altersrente.Das vergangene Jahr sie vor allem durch die Folgen der Corona-Pandemie gekennzeichnet gewesen, sagte Morandell. So hätten die Beschwerden in Zusammenhang mit Impfpflicht, Impfterminen, Quarantänemaßnahmen oder fehlendem Green Pass im Laufe des Berichtsjahres immer mehr zugenommen.In den letzten Monaten des Jahres sei die Volksanwaltschaft mit Anfragen zu diesen Themen regelrecht überrollt worden. „Und es wurde auch immer schwieriger, zu den unterschiedlichen Problemen und Beschwerden eine Rückmeldung vom zuständigen Dienst des Sanitätsbetriebs zu erhalten“, so Morandell.„Von vielen Bürgern wurde beanstandet, dass die in der Quarantäneanordnung angeführte Telefonnummer für Fragen zu keiner Zeit erreichbar war und dass auch auf E-Mails an die dort angeführte E-Mail-Adresse keine Antwort erfolgte.“Zahlreiche Fragen, Problem und Beschwerden in Zusammenhang mit den Suspendierungen wurden an die Volksanwältin herangetragen.Zudem wurden auch Fragen rund um eine mögliche Entschädigung bei Impfschäden als auch die Anerkennung von Langzeit-Covid-Patienten und deren Ticketbefreiung thematisiert, sagte die Volksanwältin.