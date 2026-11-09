Dabei waren die finsteren Gestalten keineswegs nur zum Anschauen da: Wer ihnen zu nahe kam oder sie gar provozierte, musste durchaus mit einem Rutenschlag rechnen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382628_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei den kleinsten Besuchern zeigten die gehörnten Gesellen allerdings ihre sanfte Seite – ihnen gegenüber waren selbst die wildesten Höllenwesen zahm wie Rehe.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382631_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zum ersten Krampuslauf des Jahres in Südtirol hatte die Salurner Krampuswelt geladen.