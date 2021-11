Die letzte Kinderdorfmutter

Frauschaft nur mehr sie übrig. „Kinderdorfmütter sind ein Auslaufmodell“, wie es Elisabeth Thaler formuliert. „Nicht zuletzt, weil junge Menschen heute kaum mehr zu begeistern sind für eine Lebensform, die Berufliches und Privates so eng miteinander verbindet.“Für die 58-Jährige war das nie ein Problem. Ganz im Gegenteil. Mit dem Job im Kinderdorf erfüllte sich Elisabeth Thaler einen langersehnten Wunsch. „Als kleines Mädchen hörte ich von einer Frau, die die Familie verlassen hatte. Ihre Kinder kamen ins Kinderdorf zu einer Kinderdorfmutter. Schon damals wusste ich, dass eine solche Aufgabe zu mir passen würde.“25 Kinder hat Elisabeth Thaler in den vergangenen 38 Jahren auf einem Stück Lebensweg begleitet. „Das Kleinste war noch ein Säugling, die Ältesten gingen mit 21 aus dem Haus. Einige blieben nur wenige Monate, andere wiederum Jahre.“ Allen gemeinsam war eine schwierige Situation in der Ursprungsfamilie.In der Ausgabe vom 15. November veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ ein Porträt von Elisabeth Thaler.Weitere Themen im Heft: ein Interview mit Christine Gostner-von Stefenelli über ein Altern in Würde; ein Beitrag über die Totenbretter vom Nonsberg; die schönsten Bilder der drei Aktionen der „Südtiroler Frau“ auf der „Biolife“ in Bozen; die Tipps von Hildegard Kreiter für nachhaltige Putzmittel.

