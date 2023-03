Die Nacht der Filmbranche: Höhepunkte, Aufreger und Kurioses bei den Oscars

Wurde für ihr Outfit heftig in sozialen Medien attackiert: Sängerin Tems. - Foto: © APA/afp / ANGELA WEISS

Warum Morgan Freeman nur einen schwarzen Handschuh trug

Morgan Freeman zusammen mit Kollegin Margot Robbie bei der Oscar-Verleihung 2023. - Foto: © APA/afp / PATRICK T. FALLON

Die wichtigsten Infos zum Oscar-Abräumer „Everything, Everywhere all at Once“

Der große Gewinner des Abends: „Everything, Everywhere all at Once“ gewann den Oscar in 7 Kategorien. - Foto: © ANSA / CAROLINE BREHMAN

Bei einer Preisverleihung wie den Oscars sind extravagante Outfits Pflicht. Die großen Stars wollen hervorstechen. Aber eine hat es damit in diesem Jahr wohl etwas übertrieben: Das Kleid der Sängerin Tems (27) sorgte bei der Gala für Aufregung. Grund dafür: Der große Stehkragen ihres Kleides versperrte den Zuschauern in den hinteren Reihen die Sicht.Nach Morgan Freemans (85) Auftritt zusammen mit Kollegin Margot Robbie (32) fragten sich viele Zuschauer, weshalb der Kult-Schauspieler einen schwarzen Handschuh nur an seiner linken und nicht auch einen an der rechten Hand trug.Grund dafür ist ein schwerer Autounfall im Jahr 2008, bei dem Freeman sich seine linke Schulter, seinen Arm und seinen Ellenbogen mehrmals gebrochen hatte. Mehrere Stunden lange musste der Schauspieler operiert werden, bis heute leidet er an den Folgen. Bei dem Handschuh handelt es sich um einen sogenannten Kompressionshandschuh, der ihm hilft, den Blutfluss aufrecht zu erhalten„Everything, Everywhere all at Once“ war der große Favorit der diesjährigen Oscar-Verleihung. Von insgesamt 11 Nominierungen konnte er 7 Mal den Oscar abräumen und war somit der große Gewinner des Abends. „Everything, Everywhere all at Once“ wurde unter anderem als der beste Film, Michelle Yeoh (60) als beste Hauptdarstellerin und Jamie Lee Curtis (64) als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.Der Film handelt von der Waschsalonbesitzerin Evelyn Wang (Michelle Yeoh), der ihr Leben über den Kopf wächst. Während eines Gesprächs mit ihrer Steuerprüferin (Jamie Lee Curtis) gelangt Evelyn plötzlich in ein Multiversum und erlangt Fähigkeiten, die sie vorher nie hatte. Sie ist die Einzige, die das Multiversum retten kann und begibt sich somit auf einen spannenden Trip durch die Dimensionen.Was erstaunlich ist: Aufgrund des geringen Budgets des Films waren nur 5 Personen für die visuellen Spezialeffekte zuständig. Außerdem wurde der Film in nur 40 Tagen abgedreht. Ursprünglich sollte Jackie Chan (68) die Hauptrolle in dem Film bekommen, doch man entschied dafür, dass eine Mutter und Ehefrau besser zur zentralen Rolle des Films passt.