Die neue Romy Schneider

Marie Bäumer verkörpert die einstige Filmikone Romy Schneider in „3 Tage in Quiberon“ so souverän, dass sie für ihre Leistung mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde.





Ansonsten hält sich die deutsche Schauspielerin eher an eine andere Große des Fernsehens: an Pippi Langstrumpf, die sie seit Kindertagen verehrt. Doch auch im Alter von 50 Jahren sagt sie noch: „Ich möchte wieder mehr nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip leben: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.“

stol