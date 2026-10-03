Ungeschminkt und mit blauem Sweatshirt sitzt Veronika Kaserer morgens um 9.30 Uhr in ihrer Wohnung in Berlin-Mitte vor dem Computer. Die 44-jährige Regisseurin wirkt locker, ja fast amüsiert über den Perspektivenwechsel: Denn für die Dauer eines Videogesprächs wird die Erzählerin selbst zur Protagonistin einer spannenden Geschichte. Wobei sie die „Kamera“ sehr nahe an sich und ihr Leben heranlässt – angefangen bei ihrer unbeschwerten Kindheit auf dem Aspmayrhof in Wangen am Ritten. <BR \/><BR \/>Als sie das erste Mal daran dachte, den Hof, das Dorf, Südtirol zu verlassen, war Veronika Kaserer zwölf; drei Jahre später setzte sie den Plan um. Im Koffer mit dabei: die angeeignete Ausdauer und Resilienz eines Bergbauernkindes, aber auch eine ordentliche Portion Selbstsicherheit.<BR \/><BR \/><BR \/>Das Porträt von Veronika Kaserer lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Weitere Themen im Heft:<\/b> Geriater Dr. Christian Wenter spricht im Interview mit der „Südtiroler Frau“ über die Folgen von Demenz und über das Recht auf ein Lebensende in Würde. Am 10. Oktober feiert die Initiative Frauen helfen Frauen Bozen ihr 40jähriges Bestehen. Hildegard Kreiter beschreibt die Hagebutte als ein kostbares Geschenk des Herbstes. Ein Einblick in die neue Broschüre über das Risiko von Gewalt im Alter.