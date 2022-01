Mariedl, die Ridnauner Riesin

Maria Faßnauer (1879 – 1917) aus Ridnaun galt mit ihren über 2 Metern in ihrer Zeit als die größte Dame der Welt und wurde jahrelang als Varieté-Attraktion in ganz Europa herumgereicht. „Mariedl, die Riesin von Tirol“, als die sie in Schaubuden angepriesen wurde, sehnte sich aber immer in das einfache bäuerliche Leben bei ihren Eltern am Staudnerhof in Ridnaun zurück. + von Margit Fuchs