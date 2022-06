Die Schützen haben einen neuen Landeskommandanten

Der unterlegene Kandidat: Stefan Gutweniger

Der scheidende Kommandant: Renato des Dorides - Foto: © Südtiroler Schützenbund / Richard Andergassen

Bei der 57. ordentlichen Bundesversammlung des Südtiroler Schützenbundes wurde am Samstagnachmittag die Bundesleitung neu gewählt.Für das Amt des Landeskommandanten haben sich Stefan Gutweniger, Hauptmann der Kompanie Algund und ehemaliger Finanzreferent der Freiheitlichen, sowie Roland Seppi, Hauptmann von Schabs, beworben.Wie bereits von vornherein prognostiziert, ist es ein knappes Ergebnis geworden. Schlussendlich hat sich Roland Seppi knapp durchgesetzt. Er bekam 71 Stimmen, auf Gutweniger entfielen 66 Stimmen. Der neue Stellvertreter von Seppi wird Christoph Schmid. Diese konnte sich mit 87 zu 49 Stimmen gegen Arthur Bacher durchsetzen.Die Bundesversammlung begann bereits um 8.15 Uhr mit der Aufstellung der Teilnehmer und Ehrengäste in der Laurinstraße in Bozen. Anschließend ist man zum Bozner Dom marschiert, wo ein Gottesdienst mit Landeskurat P. Christoph Waldner OT gefeiert wurde.Um 11 Uhr begann im Waltherhaus dann die Versammlung, an deren Beginn der scheidende Landeskommandant Renato des Dorides seinen Bericht verlesen hat.Dorides war im Vorjahr – nach dem Rücktritt von Jürgen Wirth Anderlan – in das Amt gewählt worden, wollte es aber nur bis zur Neuwahl heuer übernehmen.