Die Silvesterfeiern im Land – ein Überblick

In Brixen können Sie den Jahreswechsel am Domplatz feiern. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Band „Black Out“, sowie von einem DJ. Um Mitternacht gibt es eine Laser- und Feuershow.In Meran kann man zu Mittag mit dem Feiern beginnen. Zahlreiche Bands und DJs sorgen für gute Stimmung auf der Kurpromenade, am Thermenplatz und am Sandplatz. Auch für Kinder gibt es ein Programm. Außerdem ist der Weihnachtsmarkt geöffnet. Die öffentlichen Veranstaltungen enden aber schon um 17 Uhr. Feuerwerk gibt es keines.Die Gastronomiestände laden von 10 bis 18 Uhr ein, das Jahr genussvoll ausklingen zu lassen. Auf wilde Feten und Livemusik wird aber verzichtet. Zum Trost gibt es um Mitternacht ein Feuerwerk und die Nacht wird von einem Funkenregen erhellt, um das neue Jahr zu begrüßen.Auch in Sterzing wird am Stadtplatz „unterm Zwölferturm“ Silvester gefeiert. Von 21 Uhr bis 1 Uhr legt ein DJ auf.Wenn man den Veranstaltern glauben will, wird in Bruneck am 31. Dezember die „größte Silvesterparty Südtirols“ steigen, wie es nach eigenen Angaben heißt. Um 20 Uhr beginnt die Feier am Rathausplatz. Um 23 Uhr geht es dann richtig los: Bis 3 Uhr morgens wird gefeiert.In St. Ulrich gibt es zu Silvester ab 18.15 Uhr einen Fackellauf und anschließend eine Lasershow. Ab 22 Uhr gibt es auf dem Antoniusplatz eine Silvesterparty.Auch in Kastelruth lässt man es ordentlich krachen. Ab 21 Uhr gibt es auf dem Dorfplatz Musik und um kurz nach Mitternacht wird ein Feuerwerk veranstaltet.In Steinhaus am Klausberg im Ahrntal findet am 31. Dezember um 17 Uhr eine Fackelabfahrt der Skilehrer statt. Um 18 Uhr gibt es ein Feuerwerk und anschließend eine Party.Auch in zahlreichen anderen Dörfern in Südtirol wird Silvester gefeiert. So finden im Gadertal einige Fackelläufe und Partys statt.Auch in andern Orten Südtirols lässt es sich feiern. So gibt es viele Klubs, Bars und Restaurants, die zu Silvester etwas Eigenes geplant haben. Aber auch zu Hause lässt es sich mit einem Glas Sekt gut ins neue Jahr rutschen.