Die „Zett“ feiert 35 Jahre – mit tollen Aktionen für die Leser

„Zett“-Chefredakteur Lukas Benedikter - Foto: © Bernhard Aichner

Die allererste „Zett“-Ausgabe vor 35 Jahren

Einige der bisherigen „Zett“-Chefredakteure (von links): Toni Ebner, Reinhold Marsoner, Elmar Pichler Rolle, Günther Heidegger und vorne Franz Sinn. - Foto: © Erika Gamper

Lukas Benedikter: Ja, allerdings, denn wenn ich an das Jahr 1989 zurückdenke, dann fällt mir aus persönlicher Sicht zuallererst ein, dass ich damals im Grundschulalter war und mit dem Zeitunglesen somit noch nichts am Hut hatte. Und doch habe ich immer mal wieder gerne einen Blick in die damals so neue Sonntagszeitung geworfen und bin mit der „ Zett “ – wie so viele andere Südtiroler – sozusagen großgeworden. Denn später gehörte die sonntägliche Zeitungslektüre auch bei uns zu Hause zum fixen Ritual.Benedikter: Nun, dass die Zeitung damals schon unheimlich innovativ war. Das fängt bei den knallroten Elementen auf der Titelseite an, die damals selbstverständlich ein viel größerer Blickfang waren, als wir es uns in der heutigen „durchgängig farbigen Medienwelt“ vorstellen können, hat aber auch mit den vielen Porträts und sonstigen sehr persönlichen Geschichten zu tun, die bereits in den ersten Ausgaben unter dem damaligen Gründungschefredakteur Toni Ebner enthalten waren. Denn Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das ist ein Aspekt, den wir bis heute als einen wichtigen Schwerpunkt der „ Zett “-Berichterstattung ansehen.Benedikter: Zumal die 35 Jahre ja ein halbrundes Jubiläum sind, verzichten wir ganz bewusst auf eine große Jubiläumsfeier. Sehr wohl wollen wir aber unsere Leser an diesem unserem Jubiläum teilhaben lassen. Und zwar in zweierlei Hinsicht: Zum einen bringen wir im heurigen Jahr jeweils in der dritten Ausgabe eines jeden Monats einen achtseitigen Spezial-Teil, in dem wir ausgiebig in das „ Zett “-Archiv blicken. Anhand von spannenden Geschichten aus dem Gründungsjahr 1989 stellen wir Bezüge zu heute her und zeigen, was sich in den vergangenen 35 Jahren verändert hat – und wo hingegen der Eindruck entsteht, dass alles beim Alten geblieben ist.Benedikter: Das ist ein besonderes Angebot für unsere Leser und alle, die sich sonst für die „ Zett “ interessieren. Noch bis einschließlich Sonntag, 19. Mai, haben alle die Möglichkeit, sich das Digital-Abo der „ Zett “, abrufbar auf jedem Smartphone, Tablet oder PC, für ein ganzes Jahr zum Jubiläumspreis von nur 35 Euro zu sichern. Und das ist noch nicht alles: Diese Neuabonnenten nehmen automatisch an unserem Jubiläumsgewinnspiel teil, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt: fünfmal einen VW-Bus California für jeweils ein Wochenende sowie 30-mal ein E-Bike für jeweils eine ganze Woche.Benedikter: Dass die „ Zett “ auch in Zukunft das bleibt, das sie seit 35 Jahren ist – eine informative und unterhaltsame Begleiterin durch den Sonntag. Nicht umsonst lautet unser Motto: „Mein Sunntig!“ Wenn die „ Zett “-Lektüre für viele Menschen zur sonntäglichen Routine gehört,dann haben wir an unserer Arbeit umso mehr Freude.