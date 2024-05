Diese Ärzte aus Italien sollen die kranke Prinzessin Kate operiert haben

Prinzessin Kate hat am Freitag in einer Videobotschaft die Öffentlichkeit darüber informiert, dass sie an Krebs erkrankt ist und nun vorsorglich eine Chemotherapie bekommt. Weit über Großbritannien hinaus war der Schock, aber auch die Anteilnahme am Schicksal der Prinzessin groß: Besonders bei der 8-jährigen Mila aus Schottland. Vor 3 Jahren besuchte die Prinzessin das an Krebs erkrankte Mädchen in Edinburgh. Nun will Mila für Kate da sein.