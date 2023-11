Diese Prinzessin ist die begehrteste Junggesellin der Welt

Die Prinzessin ist das ältestes Kind von Kronprinz Pavlos (56) und Kronprinzessin Marie-Chantal (55) von Griechenland; ihr verstorbener Großvater, König Konstantin II., war der letzte griechische König.Mütterlicherseits ist ihr Großvater der milliardenschwere Duty-Free-Erfinder Robert Warren Miller (90). Die Patentochter von König Charles III. (74) wurde im Exil in New York geboren und wuchs mit ihren Brüdern Alexios (25), Achileas (23) und Odysseas (19) in England auf. Ihr Vater arbeitete dort als Hedgefonds-Manager, ihre Mutter gründete im Jahr 2000 das Kindermodelabel „Marie-Chantal“.Auch Olympia interessiert sich für Mode. Sie ging in der Schweiz auf ein Internat, studierte danach Kunstgeschichte, Fotografie und Grafikdesign. An der Gallatin School for Individualized Study in New York machte sie 2019 ihren Abschluss in Fashion Business und Marketing. Neben eigenen Modeljobs ist sie seit jeher ein gern gesehener Gast bei Modeschauen weltweit – von Valentino über Giambattista Valli bis hin zu Dior – und bei diversen, glamourösen Red-Carpet-Veranstaltungen.2016 dichtete die Klatschpresse Olympia eine Liebelei mit ihrem entfernten Verwandten Prinz Harry (38) an. Ab 2021 war sie mit Peregrine Pearson (29) liiert. Der zukünftige Viscount (wird eines Tages als 4. Viscount Cowdray das Anwesen „Cowdray Park“ und ein Vermögen von über 220 Millionen Pfund erben) und die Prinzessin galten als das Traumpaar der britischen High Society. Im September war dann Schluss.Zuletzt soll Olympia mit dem britischen Koch-Influencer und Restaurantbesitzer Thomas Straker in London gesichtet worden sein. Auf Platz 2 der „Tatler“-Liste schaffte es Cruz Beckham (18), auf Platz 3 Charlotte Owen Baroness Owen of Alderley Edge (30).