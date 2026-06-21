<b>Von Elisa Steiner<\/b><BR \/><BR \/>Wenn Deutschlands bekannteste Millionäre Robert (61) und Carmen (60) Geiss ein Bauprojekt anpacken, ist Extravaganz vorprogrammiert.<BR \/><BR \/>Doch in Saint-Tropez lief zunächst nichts nach Plan, wie jüngst in ihrer TV-Show „Die Geissens“ (auf „RTL 2“) zu sehen war. Ihr französischer Stararchitekt trat auf der Stelle. „Mit den Franzosen zu arbeiten, ist eine Herausforderung. Es fehlt an Pünktlichkeit und Sauberkeit, der Rohbau war schlecht gebaut und die Entwässerung fehlte komplett“, verrät der Fachmann Kurt Steurer aus St. Lorenzen, der kurzerhand als Retter einsprang. Steurer arbeitet seit Jahren mit Familie Geiss zusammen und war auch schon mehrfach in der Sendung zu sehen.<h3>\r\nGeballte Südtirol-Power<\/h3>Der Dipl.-Designer und Innenarchitekt ist bekannt für seine Expertise, Design und Komfort harmonisch zu vereinen. Durch zahlreiche Bauträgerprojekte hat sich Kurt Steurer auch umfassendes bauliches Know-how angeeignet und die väterliche Tischlerei zu einem renommierten Wohnstudio weiterentwickelt. Für Saint-Tropez setzt Steurer nun auf geballte Heimat-Power: „Ich komme mit Südtiroler Teams, auf die ich mich zu 100 Prozent verlassen kann.“ Vom Elektriker bis zum Hydrauliker zieht er das Projekt im verlässlichen Verbund durch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325889_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Zusammenarbeit mit den TV-Stars, die schon lange währt, beschreibt er als sehr angenehm: „Ich kenne sie seit vielen Jahren, Carmen ist sehr herzlich und Robert geradeheraus. Sie lassen sich auch gerne beraten.“ Seitdem die Kooperation im TV zu sehen war, klingelt sein Telefon permanent. „Wir haben extrem viele internationale Kunden von Österreich, Luxemburg bis nach Mallorca bekommen“, so Steurer. Im Betrieb in Vahrn beschäftigen er und sein Team mittlerweile über 35 Innenarchitekten, Einrichtungsplaner und Fachplaner. Wohin der Weg führen wird, weiß der umtriebige Experte selbst noch nicht genau: „Es bleibt jedenfalls spannend!“ <BR \/><BR \/>Die s+-Redaktion traf die Geissens übrigens Anfang des Jahres in Vahrn im „Interior Tower“ zu einem exklusiven Interview. Robert und Carmen reisten mit den Töchtern Davina (22) und Shania (21) an, um die passende Innenausstattung für die neue Villa auszusuchen. „Es hat sofort Klick gemacht: Wir waren auf derselben Wellenlänge“, schwärmte Carmen. Das Paar liebt Südtirol, die Gastfreundschaft und die modernen Hotels. Robert betonte: „Ihr habt top Arbeiter, die das auf die Beine stellen.“ Kurt Steurer wird künftig sogar in Dubai für ihre neue Firma „Die Geissens Real Estate LLC“ Luxusimmobilien im beliebten „Made in Italy“-Stil einrichten.