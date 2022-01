Dieser Südtiroler ist einer der meistzitierten Wissenschaftler

Ernährung und Nachhaltigkeit sind zwei zentrale Themen unserer Zeit. Der gebürtige Brunecker Lukas Schwingshackl hat beide Aspekte im Auge. Er forscht und lehrt an der Universität Freiburg und hat sich in der Welt der Wissenschaft längst einen Namen gemacht. In den beiden vergangenen Jahren wurde er in die Liste der meistzitierten Wissenschaftler aufgenommen. + von David Hofer