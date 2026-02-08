Wenn Flammen Kreise in die Dunkelheit zeichnen und Funken durch die Luft tanzen, beginnt die Geschichte von Traveller and the Sauce. Mit Pyroeffekten machen Valentina und Gulliver das Element Feuer zum Erzähler – archaisch, kraftvoll. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272537_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272540_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Zuletzt verzauberten sie mit ihrer Show bei der Olympia-Veranstaltung ON FIRE 2026 in der Bozner Stadthalle nicht nur das Live-Publikum, sondern auch die Zuschauer von Rai Südtirol. Sir Gulliver Jonathan Klauser (32, „Ja, dieser Name steht tatsächlich so in meinem Personalausweis“) und Valentina Salvadori (31) – der Reisende und die Soße – hinterließen dabei einen bleibenden Eindruck.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272543_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Abseits der Bühne sind die beiden fest im Alltag verwurzelt: Sie arbeitet als Krankenpflegerin in Meran, er als Multimedia- und Videokünstler, der unter anderem Spezialeffekte für Werbung und Film produziert. Privat sind sie seit zwölf Jahren ein Paar. Künstlerisch verbindet sie die gemeinsame Leidenschaft für Zirkuskunst, Luftakrobatik und Feuerjonglage. Treffender nennen sie sich Flow Artists – Künstler, die mit Bewegung, Rhythmus und Objekten arbeiten, um einen fließenden, fast meditativen Zustand sichtbar zu machen. Diese Magie erschaffen Traveller and the Sauce mit Feuer, LEDs und eigens gestalteten Requisiten.<BR \/><h3>\r\nDer Reisende und die Soße<\/h3>Ihren ebenso einzigartigen wie kuriosen Künstlernamen verdanken die beiden übrigens einem Zirkuskünstler aus Kalifornien. „Er meinte, Gulliver stehe für den Reisenden, und mein Name erinnere ihn an eine mexikanische Sauce“, erzählt Valentina schmunzelnd. „Uns hat Traveller and the Sauce sofort gefallen – also haben wir ihn behalten.“<BR \/><BR \/>Zur Feuerjonglage fanden die beiden vor acht Jahren. Damals lebten sie in München. „Ich habe einen Sport-Luftakrobatik-Kurs besucht. Über meine damalige Lehrerin kam ich erstmals mit der Kunstform Feuershow in Berührung“, erinnert sich Valentina. Die Faszination sprang schnell über – auch auf den bewegungsfreudigen Gulliver. Seither investieren sie nahezu jede freie Minute ins Training sowie in Aus- und Weiterbildungen. „Ich habe jahrelang ausschließlich Jonglieren geübt“, erzählt Gulliver. „Erst später kamen brennende Requisiten wie Fackeln, Pois oder Stäbe hinzu.“<h3>\r\nErlebnisse aus Feuerkunst, Licht, Bewegung, Musik<\/h3>Seit 2021 inszeniert das Duo eigene Produktionen: magische Erlebnisse aus Feuerkunst, Licht, Bewegung, Musik und visuellem Storytelling – für Events, Festivals und Weihnachtsmärkte. Dazu zählen die spektakuläre „Gala Show“ oder die Show „Dinner for One“, eine explosive Mischung aus Burlesque, Clowning und Feuerjonglage. Besonders zauberhaft ist die Kindershow „Flames of Wonder: A Fire Fairytale“ – eine fantasievolle Geschichte mit Spezialeffekten rund um den „Magier des Feuers“ und die „Kleine Hexe des Waldes“. Natürlich mit Happy End – und einer Botschaft für Groß und Klein. „Kinder sind ein ehrliches und unglaublich dankbares Publikum“, sagt Valentina.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272546_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Warum aber ausgerechnet Feuer? „Feuer ist eine primordiale Kraft“, erklärt Gulliver. „Sie zu bändigen, ist faszinierend. In Kombination mit Stil, Musik und Bewegung wird Feuerjonglage zu einem Tanz mit einer Urkraft.“<BR \/><h3>\r\nHand in Hand vor und hinter den Kulissen<\/h3>Auch hinter den Kulissen arbeiten Valentina und Gulliver Hand in Hand. Während er für technische Abläufe, visuelle Effekte und Lichtkonzepte verantwortlich ist, bringt sie ihre Leidenschaft für Tanz, Verwandlung und Performance ein. Als Kostümbildnerin und Choreografin sorgt sie dafür, dass jede Show auch thematisch und ästhetisch stimmig ist.<BR \/><BR \/>Trotz aller spektakulären Bilder gilt bei Traveller and the Sauce ein unumstößlicher Grundsatz: Sicherheit steht immer an erster Stelle. „Jeder Ablauf ist x-mal trainiert, jeder Handgriff sitzt“, betont Gulliver. „Zusätzlich absolvieren wir regelmäßig Sicherheitskurse und halten alle Vorschriften ein.“ So bestehen ihre Bühnenkostüme ausschließlich aus schwer entflammbarer Baumwolle. Vor jeder Show werden Kleidung und Haare außerdem mit Wasser eingesprüht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272549_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Man muss das Element Feuer genau kennen“, erklärt Gulliver. „Unsere Tricks verraten wir natürlich nicht – aber ein Beispiel: Eine Flamme ist an der Spitze heißer als unten.“ Rund 20 Auftritte absolviert das Duo pro Jahr – in großen Hallen oder im Freien. Immer mit dabei: Sicherheitskräfte und, wenn nötig, ein Pyrotechniker, wie zuletzt auch bei ON FIRE.<BR \/><BR \/>Aktuell bereiten die beiden Künstler, die neben ihren Shows auch Jonglierkurse anbieten, eine neue Produktion vor. Premiere ist am 2. Mai beim Gin Festival in Schenna. „Diesmal stehen die LEDs im Mittelpunkt“, verraten sie. Ein weiteres Kapitel in einer Erfolgsgeschichte – leuchtend, kraftvoll und garantiert unvergesslich.