Digitale Verwaltung: Südtiroler Gemeinden machen den nächsten Schritt

Mit hohen Erwartungen starten die Gemeinden Prettau, Pfalzen, Mühlwald, Gais, Mühlbach, Niederdorf und Gsies das zukunftsweisende Kooperationsprojekt EFRE2004 Projekt G7-Digital: Digitale Zukunft 7.0 . Dieses ambitionierte Projekt, das durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vollständig finanziert wird, umfasst ein Gesamtbudget von 2.597.849,85 Euro und läuft bis zum 31. Dezember 2025. Ziel des Projekts ist die Digitalisierung und Optimierung der Verwaltungs- und Infrastrukturdaten in den beteiligten Gemeinden.Ein zentrales Element des Projekts ist die Digitalisierung administrativer Dokumente, insbesondere der Akten aus den Bau-, Standes- und Meldeämtern. Durch diese Maßnahmen wird die Effizienz der Gemeindeverwaltungen erheblich gesteigert, was sich nachhaltig positiv auf die Zufriedenheit der Bürger und den ökologischen Fußabdruck der Verwaltung auswirken wird.Für alle beteiligten Gemeinden außer Mühlbach wird die Digitalisierung der Leitungsinfrastruktur ein weiterer Schwerpunkt sein. Die erhobenen Geodaten werden gemäß den Standards des Open Geospatial Consortiums (OGC) verarbeitet und in Abstimmung mit dem Südtiroler Gemeindeverband über neu zu schaffende Schnittstellen bereitgestellt.Die Gemeinde Gais wird im Rahmen des Projekts ein E-Government-Portal einführen. Dieses Portal ermöglicht es den Bürgern, verschiedene Dienstleistungen online zu nutzen, was die Interaktion mit der Verwaltung vereinfacht und modernisiert.Die Gemeinden Niederdorf und Gsies werden sich zusätzlich der BIM-Erfassung (Building Information Modeling) widmen. Diese innovative Technologie dient der Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen und Einrichtungen. Dadurch wird eine einfachere Abwicklung und Organisation von Arbeits-, Wartungs- und Instandhaltungsprozessen ermöglicht.Wir sind zuversichtlich, dass dieses Projekt nicht nur die Effizienz und Transparenz der Gemeindeverwaltungen erhöhen, sondern auch den Lebensstandard und die Zufriedenheit der Bürger nachhaltig verbessern wird. , sagt Robert Alexander Steger, der Bürgermeister der Gemeinde Prettau, die in diesem Projekt die federführende Gemeinde ist.Das Projekt G7-Digital: Digitale Zukunft 7.0 stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer modernen und zukunftsorientierten Gemeindeentwicklung dar. Der Fortschritt des Projekts wird kontinuierlich über verschiedene Kommunikationskanäle bekanntgegeben, um die Bürgerinnen und Bürger stets auf dem Laufenden zu halten.