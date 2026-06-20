<b>Von Christoph Höllrigl<\/b><BR \/><BR \/>„Das wären dann 48,20 Euro“, sagt die Kellnerin. Der Gast legt einen 50-Euro-Schein hin und murmelt: „Stimmt so!“ Ein typischer Vorgang in heimischen Gastronomiebetrieben, der jedoch immer öfter von einem Piepsen zwischen POS-Gerät und Handy oder Bank-\/Kreditkarte abgelöst wird. Mit solchen digitalen Zahlungen wird freilich auch das Trinkgeld abgerechnet – falls ein solches gewährt wird.<BR \/><BR \/>Wechseln also nicht Scheine und Münzen die Besitzer, wird dieses Trinkgeld virtuell verbucht und ist damit im Fokus des Fiskus. „Hier galt es, eine Lösung zu finden, damit dieses Geld nicht der normalen Besteuerung unterliegt“, erklärt Christof Gamper, Leiter der Personalberatung des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV). Denn es liegt auf der Hand: „Bei normaler Besteuerung gibt es hohe Abzüge, und den Mitarbeitern bleibt relativ wenig übrig.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325862_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Staat hinkte hier in puncto Besteuerung dem technischen Vorsprung auf Kundenseite (Kartenzahlung) lange hinterher. 2023 wurde schließlich eine entsprechende Regelung eingeführt, wonach für Trinkgeld ein reduzierter Steuersatz von fünf Prozent angewendet werden kann.<BR \/><BR \/>Soweit die Theorie. In der Praxis mussten bzw. müssen auch die POS-Geräte der Betriebe umgestellt werden, damit – z.B. über eine Tastenkombination – Essen, Trinken usw. einerseits und das Trinkgeld andererseits getrennt verrechnet und digital verwaltet werden können.<h3>\r\nPOS-Geräte auf „Trinkgeld-Modus“ umstellen<\/h3>Ein nicht allzu komplizierter Vorgang, der vom HGV durchaus empfohlen wird. „Wir haben im Verband auch eine entsprechende Informationskampagne gemacht, um unsere Mitglieder darüber aufzuklären“, so Gamper. Sowohl für Betreiber als auch Mitarbeiter gibt es den Vorteil der Nachvollziehbarkeit und eben die reduzierte Besteuerung des Trinkgeldes von fünf Prozent, welches wiederum direkt auf den Lohnzetteln der Mitarbeiter aufgeschlüsselt wird.<BR \/><BR \/>Dass die digitale Trinkgeldabrechnung von heimischen Gastbetrieben durchaus angenommen werde, zeigten erste Entwicklungen zwischen 2024 und 2025, „wonach es in Südtirol immer mehr nutzen“, so Gamper. Im restlichen Italien sei die Nutzung hingegen noch sehr verhalten.<BR \/><BR \/>Die prozentuelle Aufteilung der Trinkgelder innerhalb des Teams bleibt – wie schon vorher – Sache des Betriebes. Auf dem Beleg für die Kunden wird die Trennung (normale Rechnung und Trinkgeld) übrigens auch ausgewiesen.<h3>\r\n10, 15, 20 Prozent? Keine Verhältnisse wie in den USA<\/h3>Wer beim Thema digitales Trinkgeld ins angelsächsische Ausland (USA, Großbritannien) blickt, kennt die Praxis der vorgegebenen Trinkgeld-Prozentsätze (z.B. 10, 15 oder 20 Prozent). Dass es bald auch hierzulande ähnliche Entwicklungen geben könnte, glaubt Christof Gamper nicht: „Trinkgeld zu geben, ist hierzulande keineswegs eine Verpflichtung des Gastes, sondern dieser würdigt auf rein freiwilliger Basis die erbrachte Leistung. Wer Trinkgeld gibt, drückt damit in erster Linie seine Zufriedenheit und Wertschätzung für die geleistete Arbeit aus – sei es im Service oder hinter den Kulissen in der Küche.“ So sieht es auch Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol (siehe Kasten unten), die davon ausgeht, dass der Trend zur Kartenzahlung eher mit einer Abnahme der Trinkgelder einhergeht. Gamper indes hält eine Einschätzung über eine Zu- oder Abnahme der Trinkgelder für schwierig, „weil es einfach keine Vergleichszahlen zu früher gibt.“ Wichtig sei aus seiner Sicht jedenfalls, „dass Gastwirte die entsprechende Zahlungsmöglichkeit über die POS-Geräte anbieten und die Kunden darüber informieren – etwa auch in der Karte: ‚Bei uns kann man Trinkgeld auch in elektronischer Form geben‘.“<BR \/><BR \/>Wer nun mehr gibt – Deutsche, Schweizer, Italiener oder US-Amerikaner – ist ebenso schwer zu beantworten wie die Frage nach der zeitlichen Entwicklung. Professor Francesco Ravazzolo von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Bozen verweist aber auf allgemeine kulturelle Unterschiede, während drei Betreiber von ihren Praxiserfahrungen berichten.<BR \/><h3>\r\nWer gibt am meisten Trinkgeld? Drei Betreiber geben Antworten<\/h3>Sind's die Deutschen, Italiener, Einheimische, Schweizer oder Briten? Trotz der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus gibt es weder in Südtirol noch in Italien eine Untersuchung darüber, welche Nationalitäten die höchsten Trinkgelder geben. Woran das u.a. liegt, erklärt Professor Francesco Ravazzolo von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Bozen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325865_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Praxiserfahrungen Wenngleich einzelne Erfahrungen von Restaurantbetreibern keine allgemeine Aussagekraft haben, sind doch gewisse Tendenzen zu erkennen. So berichtet etwa Luis Matscher vom Restaurant „Zum Löwen“ in Tisens: „Am meisten Trinkgeld geben bei uns generell Schweizer, Deutsche und Österreicher. Die spendabelsten sind vielleicht die Deutschen.“ Weniger Trinkgeld würden laut Matscher hingegen Italiener und Einheimische geben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325868_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ähnlich sieht es Damian Alber vom „Vögele“ und „Vögelino“ in Bozen (der „Junggastwirt des Jahres“): „Tendenziell sind Gäste aus der DACH-Region großzügiger, da es auch bei ihnen zu Hause üblich ist, Trinkgeld zu geben.“<BR \/><BR \/>Mirko Mair vom Restaurant „Sichelburg“ im historischen „Ansitz Sichelburg“ in Pfalzen berichtet davon, dass Italiener eher am wenigsten Trinkgeld geben, „während internationale Gäste und vor allem Deutsche mehr geben“, so Mair. Er lobt aber auch die Spendierfreudigkeit der einheimischen Gäste beim Trinkgeld. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325871_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei der Frage nach dem Einfluss digitaler Zahlungsmethoden auf die Trinkgelder ist die Rückmeldung uneinheitlich. Während etwa Luis Matscher mit „von einer Abnahme der Trinkgelder können wir nicht reden“ antwortet, stellt Mirko Mair fest, dass es „sicher weniger geworden ist.“<BR \/><h3>\r\nVerbraucherschützerin: „Kein Muss, sondern Auszeichnung für besonders guten Service“<\/h3>Die Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol, Gunde Bauhofer, unterstreicht, dass das Geben von Trinkgeld eine sehr individuelle Entscheidung bzw. freiwillige Geste sei. „Grundsätzlich ist es in Italien also kein Muss, sondern eine Auszeichnung für besonders guten Service.“ Ob nun digital oder in bar: Ein kleines Trinkgeld zu geben, sei in Südtirol aber durchaus üblich.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325880_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Empirische Daten zur Zu- oder Abnahme von Trinkgeld im historischen Verlauf – oder im Hinblick auf Inflationsentwicklungen – gebe es nicht, so Bauhofer. „Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Teuerung einen negativen Einfluss auf die Trinkgelder hat.“ Die Verbraucherschützerin vermutet außerdem, dass durch die Zunahme digitaler Zahlungsmethoden „eher ein bisschen weniger Trinkgeld übrig bleibt“. Freilich gibt es auch hierzu keine belastbaren Daten.<BR \/><BR \/>Aus Sicht von Gunde Bauhofer ist es vor allem für ausländische Gäste teils verwirrend, wenn in Südtirol (selten) oder Italien (häufig) für das Gedeck („coperto“ oder „servizio“) einige Euro anfallen: „Sie fragen sich dann: ‚Gehört das schon zum Trinkgeld, oder soll man das zusätzlich geben?‘“ Die Antwort: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und liegt im Ermessen der Gastwirte\/Betreiber.<BR \/><h3>\r\nWirtschaftsprofessor: „In den USA wird es als wichtiger variabler Anteil am Gehalt gehandhabt“<\/h3>Aus wissenschaftlicher Sicht schickt Prof. Francesco Ravazzolo von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Bozen voraus, dass es in Italien zum Trinkgeld keine Studien gebe, weil das Zahlenmaterial dazu fehle und Trinkgelder bisher schlicht nirgends aufscheinen würden. <BR \/><BR \/>„Auch, weil es bei uns nicht als Komponente des normalen Gehalts empfunden wird“, so Professor Ravazzolo. Somit sei es auch unmöglich, wissenschaftliche Aussagen zu treffen über Einflüsse wie Wirtschaftskrisen oder Inflationsentwicklungen, wenngleich davon auszugehen sei, dass die Teuerung zur Haltung führe: „Ich bezahle sowieso immer mehr, es reicht.“ Prof. Ravazzolo verweist jedoch auf kulturelle Unterschiede im Umgang mit bzw. in der Wahrnehmung von Trinkgeld in (Süd-)Europa und im angelsächsischen Raum. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325877_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„In den USA wird das Trinkgeld etwa als wichtiger variabler Anteil am Gehalt gehandhabt“, so Prof. Ravazzolo. Das spiegle sich sowohl in der Erwartungshaltung der Gastronomen als auch in der „Geberlaune“ der Gäste wider. Daraus könne man schließen, dass Gäste aus England oder den USA höhere Trinkgelder geben als (Süd-)Europäer. Und ähnlich wie Gunde Bauhofer glaubt auch er, dass digitale Zahlungsmethoden zu einem Trinkgeld-Rückgang geführt haben.<BR \/><h3>\r\nWie viel der Staat Italien am digitalen Trinkgeld mitverdient<\/h3>Wird digital abgerechnet, entgeht dem Fiskus natürlich nichts. Alles ist nachvollzieh- und damit auch besteuerbar. Das gilt freilich auch für Trinkgeld, das auf digitalem Wege gegeben wird. Bis zum Jahr 2021 gab es in Italien dazu keine steuerliche Regelung. 2021 legte der Kassationsgerichtshof jedoch fest, dass Trinkgelder als Einkommen anzusehen sind und mangels einschlägiger Sonderbestimmungen der ordentlichen Sozialbeitrags- und Steuerpflicht unterliegen. Mit dem staatlichen Haushaltsgesetz für das Jahr 2023 wurde – auch auf Betreiben des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) und weiterer italienischer Branchenverbände (Federalberghi, FIPE) – erstmals eine gesetzliche Sonderregelung für Trinkgelder verankert.<BR \/><BR \/>Im Kern sieht diese Neuregelung vor, dass Trinkgelder vollständig von der Sozialbeitragspflicht befreit sind und zugleich einem stark reduzierten Sondersteuersatz von fünf Prozent unterliegen – vorausgesetzt, es werden bestimmte Anwendungsvoraussetzungen erfüllt. Diese Regelung wurde 2024 nochmals angepasst (maximales Einkommen von 75.000 Euro brutto und Anteil des Trinkgeldes maximal 30 Prozent des Einkommens).<BR \/><BR \/>In den Nachbarländern gibt es unterschiedliche Ansätze: Während Trinkgelder in Deutschland sowohl steuer- als auch sozialabgabenfrei sind, gelten sie in Österreich grundsätzlich als beitragspflichtiges Entgelt (mit steuerlicher Entlastung). In der Schweiz geht man im Gastgewerbe prinzipiell davon aus, dass Trinkgelder keinen wesentlichen Lohnanteil bilden, sodass gewöhnliche Trinkgelder regelmäßig nicht erfasst werden.