„DinXDo“ der Jungschar sorgt für tolle Stimmung

Der Wochenendkurs „DinXDo“ der Jungschar, früher Werkstattseminar genannt, gibt es bereits seit über 30 Jahren und ist immer noch das Highlight des Kursprogramms. Bei diesem Kurs, der immer im Haus der Familie am Ritten abgehalten wird, nehmen jedes Mal um die 100 Gruppenleiter teil.„Ich mag das „DinXDo“, weil Gruppenleiter aus ganz Südtirol zusammenkommen, wir uns austauschen und wir viele neue Ideen für die Arbeit mit den Kindern mitnehmen können“, erzählt eine Gruppenleiterin aus Lana, die schon öfters bei diesem Kurs teilgenommen hat.Auch heuer erwartete die circa 100 Jugendlichen, die ehrenamtlich Jungschar- und Minigruppen betreuen, wieder ein breit gefächertes Angebot. Insgesamt wurden 6 verschiedene Workshops angeboten, in denen es um die Themen Spielpädagogik, Kreativität, Glaube, Motivation und Konfliktlösung ging. Die Referenten der Jungschar gestalteten das Wochenende, die Workshops, das actionreiche Abendprogramm und den Gottesdienst. Der Gottesdienst mit Kinder- und Jugendseelsorger Shenoy Maniyachery Varghese bildete den Abschluss am Sonntag.„Der bunte Mix an Themen, der Austausch und die tolle Stimmung sind Gründe, warum das “DinXDo„ so beliebt ist“, so Elsa Platzgummer, 3. Vorsitzende der Jungschar. Platzgummer weist darauf hin, dass es der Jungschar ein großes Anliegen ist, die ehrenamtliche Tätigkeit der Gruppenleiter professionell zu unterstützen. Dazu gehört auch eine gute Fort- und Weiterbildung. Unterstützt wird die Tätigkeit der Jungschar vom Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen.

