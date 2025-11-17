"Mit eurer beruflichen Qualifikation stehen euch alle Türen offen", so Flora in seiner Begrüßung. "Geht hinaus in Betriebe im In- und Ausland, sammelt Erfahrungen und kommt gern jederzeit an die Schule zurück; als Gäste, Kursteilnehmende und vielleicht auch irgendwann mal als Lehrpersonen." <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Als Ehrengäste waren Landesdirektor Peter Prieth, HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber und SKV-Landesvorstand Tobias Zanotto erschienen und schlossen sich in ihren Grußworten den Wünschen des Direktors der Brixner Berufsschule an. Wer die Hellenstainer abschließt, hat auf dem Arbeitsmarkt die besten Chancen und die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zu Meisterbrief oder Uni-Abschluss können sich sehen lassen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die geladenen Absolvent*innen haben im vergangenen Schuljahr entweder die erste berufliche Qualifikation in Küche, Service, Konditorei\/Bäckerei erworben, mittels Spezialisierungsjahr das Berufsbildungsdiplom in den Bereichen Patisserie bzw. Service\/Front Office oder die Reifeprüfung geschafft. Die Maturant*innen der Hellenstainer verfügen also nicht nur über die staatliche Matura, sondern haben auch noch zwei Berufstitel in der Tasche.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Neben den Ehrengästen nahmen auch die ehemaligen Klassenlehrpersonen an der Diplomverleihung teil und gratulierten ihren Schützlingen persönlich zum erfolgreichen Abschluss. Nach dem offiziellen Teil, der vom Ensemble Saxplus schwungvoll musikalisch umrahmt wurde, lud Direktor Flora zu einem kleinen Aperitif-Empfang ein. Absolvent*innen, Lehrpersonen, Eltern und Ehrengäste tauschten sich in ungezwungener Atmosphäre über persönliche und berufliche Ziele und Ideen aus