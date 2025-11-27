"Seid stolz auf das, was ihr bisher erreicht und geleistet habt", so Flora in seiner Begrüßung. "Absolvent*innen der Ausbildungen im Gast- und Nahrungsmittelgewerbe haben auf dem Arbeitsmarkt ausgezeichnete Chancen und ich bin überzeugt, dass ihr euren Weg machen werdet." Auch Bildungsdirektor Gustav Tschenett und Amtsdirektorin des Amts für Lehrlingswesen und Meisterausbildung, Cäcilia Baumgartner, gratulierten in ihren Grußworten den Jugendlichen zum erfolgreichen Abschluss und unterstrichen die Wichtigkeit der dualen Ausbildung. Die schulische Ausbildung bietet in Kombination mit der betrieblichen Ausbildung ein stabiles Fundament für den weiteren beruflichen wie persönlichen Lebensweg.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>An der persönlichen Übergabe der Diplome beteiligten sich neben den Klassenvorständen auch die Vertreter der jeweiligen Berufsgruppe. So gratulierte SKV-Präsident Patrick Jageregger den frischgebackenen Köch*innen, HGV Gebietsobmann Simon Stolz den Restaurantfachkräften, Bäckermeister Christoph Stampfl den Bäcker*innen, Konditormeister Thomas Heiss den Konditor*innen und Berufsgruppenobmann Klaus Kofler den Metzgern.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die geladenen Absolvent*innen haben im vergangenen Schuljahr mit dem Lehrabschluss die erste berufliche Qualifikation erworben. Ihnen steht der Weg in die Arbeitswelt offen, außerdem sind sie alle - bis auf die Metzgergesellen - zugangsberechtigt für die 4. Klassen Patisserie bzw. Service\/Front Office. Wer sich für diese Spezialisierung in Vollzeitausbildung entscheidet, kann das Berufsbildungsdiplom im jeweiligen Bereich erwerben und hat die Chance, auch zum Maturalehrgang zugelassen zu werden.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Nach dem offiziellen Teil, der von der Heimband bestehend aus Marco, Lukas, Manuel und Lara schwungvoll musikalisch umrahmt wurde, lud Direktor Flora zu einem kleinen Aperitif-Empfang ein. Gäste wie Gastgeber tauschten sich in ungezwungener Atmosphäre über persönliche und berufliche Ziele und Ideen aus.