Dirty Laundry: Einfach Rock

Der Sound der Band, die aus 3 erfahrenen Vollblutmusikern besteht, ist schnörkel- und ebenso zeitlos: „Wir machen handgemachte, ehrliche Rockmusik. Klar, manchmal ist auch ein bisschen Funk oder ein bisschen Blues mit dabei, aber im Kern ist es Rock, der sich von aalglattem Pop abgrenzt. Bei uns wirkt nichts gekünstelt, nichts aufgesetzt.“Wie es sich für eine klassische Rockband gehört, ist die Formation aufs Nötigste beschränkt: Schlagzeug, Gitarre, Bass. „Wenn man nur 3 Instrumente plus Gesang zur Verfügung hat, fallen bestimmte Sicherheitsnetze weg. Es gibt keine zweite Gitarre oder ein Keyboard, die etwas kaschieren könnte. Dieses Reduzieren aufs Wesentliche erfordert von uns Musikern höchste Konzentration, Ausfälle kann sich keiner erlauben, damit der Sound ja immer schön fett bleibt.“Leidenschaft und Spaß sind der Hauptantrieb der Band – und das merkt man jedem einzelnen der Songs an. So auch der Debütsingle „Wake up alone“, die wir Fans von erdiger Rockmusik wärmstens empfehlen können.

