Möchte man ein modernes Schlagwort bemühen, so wäre das was der Luttacher Salewa-Athlet Simon Gietl durchgezogen hat, eine alpinistische Meisterleistung im Zeichen der Nachhaltigkeit: In 3 Tagen überquerte Gietl die Geislergruppe, wobei er alles, was er dafür benötigte, von Anfang bis zum Ende im Rucksack mittrug.