„Dolomiten“-Faschingseis-Party in der Würtharena in Neumarkt

Am Rosenmontag, 28. Februar 2022 findet endlich wieder nach einem Coronajahr die lustige Faschingseisparty für Groß und Klein in der Würtharena in Neumarkt statt. Bereits zum achten Mal organisieren die „Dolomiten“ dieses Eisvergnügen der ganz besonderen Art.