„Dolomiten“-Sommeraktion mit Begrüßungsgeschenk

Interesse? einfach und bequem abonnieren

Keine versteckten Kosten!

Als besonderes Extra erhalten Sie einen praktischen Campingstuhl – ideal für Berge, Meer, See oder den heimischen Balkon und Garten.Bestellen ist ganz einfach: Füllen Sie die Bestellkarte aus, die Ihrer „ Dolomiten “ beiliegt, oder holen Sie sich eine Bestellkarte beim Zeitungshändler. Nach der Abgabe beim Händler und erfolgreicher Zahlung erhalten Sie Ihr Begrüßungsgeschenk.Alternativ können Sie die Bestellkarte auch online unter www.dolomiten.it/de/sommeraktion herunterladen, ausfüllen und ein Foto oder Scan der Karte an [email protected] senden. Nach Zahlungseingang erhalten Sie Ihr Geschenk.Das Abo endet automatisch nach drei Monaten und ohne zusätzliche Kosten.Für weitere Informationen steht Ihnen der Leserservice unter [email protected] oder telefonisch unter 0471 925590 zur Verfügung.Die Bestellkarte finden Sie auch online auf www.dolomiten.it/de/sommeraktion oder direkt bei Ihrem Zeitungshändler vor Ort. In Zusammenarbeit mit Alpi Group.