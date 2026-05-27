Auf die Besuchenden wartet eine Anlage, die eine bewegte Geschichte auszeichnet: Im frühen 11. Jahrhundert vom edlen Volkhold gestiftet, wurde die Sonnenburg von den Benediktinerinnen lange als adeliges Damenkloster genutzt. Im Jahr 1785 wurde sie schließlich säkularisiert und entwickelte sich vom Armenhaus zur Ruine bis hin zu einer Jugendherberge. Nun als „Castel Badia“ wiederbelebt, erzählen Fresken und Mauerreste immer noch von vergangenen Zeiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317075_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im „Dolomiten“-Spezial wird beschrieben, wie die Sonnenburg zu ihrer heutigen Erscheinung gekommen ist und welche gestalterischen Leitlinien die kürzlich abgeschlossenen Restaurierungsarbeiten geprägt haben. Von den Herausforderungen des Denkmalschutzes über Fragen der Verkehrsberuhigung bis hin zu künstlerischen Konzepten haben Fachplanende, Behörden, Investoren und Betreiber einiges zu berichten.<BR \/><BR \/>Im Fokus der Neuerung stand die Verbindung von authentischer Architektur und den Anforderungen eines modernen Hotelbetriebs. Tragfähige Kompromisse erwiesen sich als große Bereicherung und ermöglichten es, den Bestand nicht nur zu bewahren, sondern ihn sensibel weiterzudenken. <BR \/><BR \/>Das Heft macht deutlich, dass ein lebendiges Zeugnis alpiner Tradition entstanden ist, das unter anderem durch einen Spa-Bereich und ein Restaurant stilvoll ergänzt wird.