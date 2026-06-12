Das Erfolgsrezept für einen gelungenen Familientag ist eine gute Vorbereitung bei wenig Leerlauf, denn Kinder haben wenig Geduld für lange Wartezeiten. Es gilt, leicht zugängliche Aktivitäten zu finden, die auf Anhieb fesseln. Ein Glück, dass es davon reichlich gibt: Von spektakulären Bergabenteuern mit Erlebnisstationen und rasanten Sommerrodelbahnen über artenreiche Wildparks bis hin zu aufregenden Rafting-Touren ist die Auswahl riesig.<BR \/><BR \/>Die Unternehmungen im Freien zeigen sich gerade deshalb als besonders wertvoll, weil sie zu Bewegung an der frischen Luft anregen. Diese ist für Eltern wie Kinder gleichermaßen wichtig, um langfristig physisch wie psychisch fit und ausgeglichen zu bleiben.<BR \/><BR \/>Stürmische Regentage lassen sich trotzdem nicht vermeiden. Wer sagt aber, dass diese nicht ebenso sinnvoll gestaltet werden können? Planbar sind weit mehr als nur klassische Kino- oder Brettspielnachmittage. Die Erkundung von mittelalterlichen Burgen, interaktiven Naturparkhäusern oder modernen Museen verspricht selbst bei nassem Wetter beste Unterhaltung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neben praktischen Freizeittipps liefert das „Dolomiten“-Spezial auf den letzten Seiten exklusive Einblicke in das Babyalbum 2025. Eine Vielzahl von Südtirols jüngsten Bürgerinnen und Bürgern wird in diesem Heftteil namentlich mit Foto vorgestellt und garantiert pures Babyfieber. Sie alle nehmen am Gewinnspiel teil und haben die Chance, hochwertige Sachpreise zu erhalten. Am 18.06.2026 werden die ausgelosten Personen im Tagblatt der Südtiroler veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Die fast 50 Seiten Lesespaß sind nun online unter <a href="https:\/\/issuu.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">issuu.com<\/a> abrufbar.