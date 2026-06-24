Das „Dolomiten“-Spezial Wanderparadies wurde ins Leben gerufen, um bei der Ausflugsplanung Orientierung zu geben und sehenswerte Touren übersichtlich vorzustellen. Auf mehr als 50 Seiten werden ausgewählte Vorschläge gebündelt, die sowohl Einsteigende als auch geübte Outdoor-Fans ansprechen. Die Bandbreite reicht von einfachen Familienwanderungen über panoramareiche Höhenwege bis hin zu anspruchsvolleren Gipfelbesteigungen, die Trittsicherheit und Ausdauer voraussetzen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327596_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Genauer finden abwechslungsreiche Ideen aus allen sieben Bezirksgemeinschaften Südtirols im Heft Platz. Die Schwierigkeit jedes Ziels wird dabei transparent aufgezeigt. Neben den wichtigsten Eckdaten wie Höhenunterschied, Gesamtgehzeit und Anforderungen liefern detaillierte Beschreibungen wertvolle Einblicke zum Verlauf der Strecken.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327599_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Ergänzt werden diese durch hilfreiche Tipps zu lokalen Einkehroptionen, wo sich regionale Spezialitäten in einem gemütlichen Ambiente verkosten lassen. Leserinnen und Leser können so bereits im Vorfeld einschätzen, ob sie Proviant mitnehmen und ob das ins Auge gefasste Vorhaben überhaupt zu ihrem individuellen Fitnesslevel und ihren Vorlieben passt.<BR \/><BR \/>Damit sich Interessierte ein noch besseres Bild vom bevorstehenden Abenteuer machen können, wurden die Beiträge durch eine Vielzahl von aussagekräftigen Fotografien bereichert. Dargestellt werden nicht nur die zu erwartenden Landschaften, sondern ebenfalls praktische Wanderkarten, die ein visuelles Gefühl für die jeweilige Umgebung vermitteln.