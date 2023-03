STOL- und „Dolomiten“-Leser sagen: „Hallo Frühling!“

„Hallo Frühling!“ Die Tage sind endlich länger und die Temperaturen steigen. Damit ist auch die Natur erwacht. In einigen Landesteilen sprießen bereits die Krokusse, die ersten Narzissen, Tulpen zeigen sich im Beet.Und auch die Forsythien zeigten sich – pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang am vergangenen 20. März – in ihrem schönsten Blütenkleid. Etwa in Eppan, wo dieser Schnappschuss mit Alina Stadler entstanden ist.Wenn auch Sie, werte STOL- und „Dolomiten“-Leserinnen und -Leser, in Ihrem Garten, auf dem Balkon oder entlang der Wege beim Spaziergang erste Frühlingsboten entdecken, fotografieren Sie sie mit Ihren Liebsten und schicken Sie uns das Bild.Vergessen Sie nicht, die Namen der abgebildeten Personen (Kinderfotos ausschließlich mit Einverständnis der Eltern) und den Fundort anzugeben.Die schönsten Bilder werden veröffentlicht. Achtung: Bitte keine Blumenfotos schicken, sondern Bilder mit großen und kleinen Leserinnen und Lesern.