<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Stefano Rotella hat ein unkonventionelles Hobby: Er fährt E-Skateboard. 2017 stieß der Bozner beim Surfen im Netz auf diese besondere Form des Skateboardens und stellte kurz darauf sein erstes E-Board selbst zusammen. Wie das besondere Gefährt funktioniert? „Die Anfahrt gestaltet sich genauso wie bei einem herkömmlichen Skateboard: Durch mehrmaliges Abstoßen mit dem Schwungfuß wird das Brett in Fahrt gebracht, bis eine leichte Geschwindigkeit erreicht ist. Dann kommt eine kleine, schwarze Fernbedienung mit ins Spiel, die ich in der linken Hand halte.“ <BR \/><BR \/>So könne er seine Fahrt beschleunigen und bei Bedarf abbremsen, ohne immer wieder den Schwungfuß einsetzen zu müssen. „Bis zu 20 Kilometer pro Stunde erreiche ich mit dem Transportmittel, rein technisch wären aber sogar bis zu 40 km\/h möglich“, verrät Rotella mit einem Augenzwinkern. <BR \/><BR \/>Die Ak<?TrVer>\r\nku-Antriebseinheiten befinden sich übrigens zwischen Board und Rollen. Diese versorgen die beiden in den Vorderrädern integrierten, kleinen Elektromotoren mit Strom. <BR \/><BR \/><h3>\r\nDrei grandiose Weltrekorde<\/h3>Nach dem Bau seines speziellen Gefährts machte sich Rotella vier Jahre später nach langer, akribischer Planung auf seine erste große Reise. Diese führte ihn von Trient nach Budapest. In 17 Tagen legte er 2021 mit seinem E-Skateboard 1377,03 Kilometer zurück, ganz alleine und ohne jegliche Unterstützung. Für diese Leistung wurden ihm zwei Einträge ins Guinness-Buch der Rekorde verliehen – einer für die Distanz und einer für die Anzahl der durchquerten Staaten. <BR \/><BR \/>Knapp zwei Jahre später, am 27. Mai 2023 – brach der begeisterte E-Skater zu seinem zweiten großen Abenteuer auf – diesmal vom Brenner aus mit folgendem Ziel vor Augen: Gallipoli, eine Stadt im tiefen Süden Apuliens. Dort angekommen, wurde seine Reise mit einem weiteren Weltrekord gekrönt: 1433 zurückgelegte Kilometer mit seinem E-Board!<h3>\r\nDer Traum vom eigenen Buch<\/h3>Drei Weltrekorde und viele Abenteuer später macht Stefano Rotella, der in einem Ingenieursbüro in Bozen arbeitet, nun wieder von sich reden: Diesmal zwar (noch) nicht mit einem neuen Weltrekord, dafür aber mit einem Buch: „In meinem italienischsprachigen Werk ‚Da qualche parte dovrò pur iniziare‘ erzähle ich von meiner ersten großen Reise von Trient nach Budapest. Ich teile darin viele persönliche Gedanken, berichte von den Herausforderungen unterwegs und gebe praktische Tipps zu interessanten Fahrradwegen auf der Strecke“, erklärt Rotella. Lange hatte er von diesem Buch <I>(Anm.: vorerst nur online erhältlich)<\/I> geträumt – umso größer ist nun die Freude, endlich seine ungewöhnliche Passion mit anderen teilen zu dürfen. <BR \/><BR \/>Aktuell zwar nur auf Italienisch erhältlich, sei die Geschichte aber leicht verständlich geschrieben, so der Autor, dem es weniger um Verkaufszahlen als um Inspiration geht, wie er abschließend erzählt: „Wenn ich nur einen Menschen dazu bewegen kann, der eigenen Leidenschaft zu folgen, macht mich das schon glücklich.“