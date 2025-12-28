<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Jahr für Jahr verlieren weltweit Millionen Tiere für die Pelzindustrie auf qualvolle Weise ihr Leben, und allzu oft werden Tiere unter extrem beengten Bedingungen gehalten, was zu großem Leid führt. <BR \/><BR \/>„Gerade deshalb ist Aufklärungsarbeit zum Thema Tierschutz nach wie vor unerlässlich“, betont die Präsidentin des Tierschutzvereins „FAUNA“, Nadja Prosch. Herzstück der diesjährigen vierten Sensibilisierungsaktion des Vereins ist ein Charity-Kalender, für den sich prominente Südtiroler ablichten ließen, um ein deutlich sichtbares Zeichen gegen Tierquälerei zu set<?TrVer>\r\nzen.<BR \/><BR \/>Mit ihren Statements und Bildern machen sich die Promis stark für den Tierschutz und verleihen der Aktion zusätzliche Aufmerksamkeit. Mit dabei sind unter anderem der Moderator Pietro Polidori (i.B. oben), „Zett“-Vize-Miss Südtirol 2016, Celine Fischnaller sowie Rapper und Aktivist Daniel Felderer. <BR \/><BR \/><h3>\r\nStarke Bilder, klare Haltung<\/h3>„Unser Ziel ist es, Menschen oh<?TrVer>\r\nne radikale Botschaften, dafür aber mit starken Bildern und einer klaren Haltung anzusprechen“, erklärt Nadja Prosch das Anliegen des Fotokalenders. Dafür posierten Polidori & Co. gemeinsam mit Tieren vor der Kamera, teils wird auch etwas Haut gezeigt. „Anstößig wird es aber nie. Vielmehr geht es uns darum, zu zeigen, was wir wirklich auf unserer Haut spüren möchten: ein lebendiges und nicht ein lebloses Tier“, betont die „FAUNA“-Präsidentin und unterstreicht damit das Anliegen des Kalenders, der gegen eine Spende online bestellt oder an mehreren Standorten in Südtirol abgeholt werden kann. <BR \/><BR \/>Weitere Informationen dazu unter: <a href="http:\/\/www.fauna.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.fauna.bz.it<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDas ist „FAUNA“<\/h3>Der Tierschutzverein „FAUNA“ wurde 2021 von Nadja Prosch und Giada Del Marco gegründet. Ziel des Vereins ist es, Tieren in Not Schutz und Fürsorge zu bieten und die Öffentlichkeit für Tierschutzthemen zu sensibilisieren. Dazu gehören unter anderem Aufklärungskampagnen wie die im vergangenen Jahr durchgeführte Initiative „Südtirol Pelzfrei“.