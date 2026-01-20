Allein aus Deutschland sollen 1,23 Milliarden Views stammen. Besonders gut läuft ein indischer Kanal mit rund zwei Milliarden Aufrufen: Darin fliegen ein Affe und ein an Hulk erinnernder Muskelprotz in einem Tomaten-Helikopter herum – auf Dämonenjagd.<h3>\r\nKI-Accounts überschwemmen TikTok mit Fake-Content<\/h3>Auch die chinesische App TikTok hat laut Theguardian.com mit einer Welle automatisierter KI-Accounts zu kämpfen, die etwa einwanderungsfeindliche Hetze oder sexualisierte Inhalte verbreiten.<BR \/><BR \/> Eine Recherche identifizierte 354 Accounts, die innerhalb nur eines Monats 43.000 Posts veröffentlicht und damit 4,5 Milliarden Views erzielt hätten – darunter gefälschte Nachrichtensendungen im Stil bekannter Medienmarken sowie sexualisierte Darstellungen von teils minderjährig wirkenden Mädchen. Rund die Hälfte dieser Inhalte sei ohne KI-Kennzeichnung, unter zwei Prozent trügen das offizielle TikTok-Label. TikTok hat inzwischen einzelne Posts entfernt, bezeichnet die Vorwürfe allerdings als „unbegründet“.<BR \/><BR \/>Mitarbeitende werden selbstsicherer – und gleichzeitig inkompetenter<BR \/>Weniger leicht abzutun sind hingegen andere Risiken: Generative KI lässt die Fähigkeiten von Büroangestellten schleichend erodieren, warnt ein neuer Bericht des Work AI Institute – einer Forschungsinitiative, die untersucht, wie Unternehmen KI sinnvoll in ihre Abläufe integrieren können. <BR \/><BR \/>Die Studie, erarbeitet mit Forschenden der US-Universitäten Harvard, Notre Dame und UC Santa Barbara, beschreibt eine heikle Dynamik: Beschäftigte fühlen sich kompetenter, während ihre Fertigkeiten durch den KI-Einsatz langsam nachlassen. Besonders betroffen seien Berufseinsteiger, die möglicherweise nie lernen, Ideen konsequent selbstständig zu durchdenken. Der Ausweg: KI sollte Know-how unterstützen, nicht ersetzen.<BR \/><BR \/><i>Mauro Stoffella, Medien- und Kommunikationsexperte<\/i>