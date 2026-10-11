<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Wie geht es Hinterbliebenen, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da ist? Mit ihrem neuen Buch möchte Miss Michaela Moser, die kürzlich ihre große Liebe Simon Tauber in Kaltern geheiratet hat, Menschen, die um einen Verstorbenen trauern, Kraft und Zuversicht schenken.<BR \/><BR \/> „Wenn ich nicht mehr da wäre, würde ich mir wünschen, dass meine Liebsten sich trotzdem am Leben erfreuen und ihren Weg weitergehen“, berichtet die Sarnerin. Und genau diese Botschaft steht auch im Mittelpunkt ihres neuen Buches „Möchte, dass du glücklich bist!“ (Effekt Verlag, 44 Seiten). Das Leben soll weitergehen, mit all seinen schönen Momenten, Erinnerungen und kleinen Freuden. Denn, so Moser, jedes Leben sei letztlich kurz – und umso wichtiger sei es, es bewusst zu leben.<h3>\r\nSich erlauben, glücklich zu sein<\/h3>Übrigens: „Möchte, dass du glücklich bist!“ kann ganz unabhängig vom ersten Kinderbuch Mosers „Möchte wissen, wo du bist“ gelesen werden. Denn während sich das erste Buch behutsam mit Tod, Abschied und Trauer beschäftigt, richtet Michaela Moser im neuen Werk den Blick auf das Danach: Es geht um den Wunsch eines Verstorbenen, dass die Hinterbliebenen trotz ihrer Trauer wieder glücklich sein dürfen.<BR \/><BR \/>„Man kann das Buch jeden Tag hernehmen, irgendeine Seite aufschlagen und sich von dem Geschriebenen und Gemalten inspirieren lassen“, erklärt Moser den spielerischen Aufbau des Buches. Die Illustrationen der gebürtigen Sarnerin Elisabeth Mair ergänzen die Texte und geben ihnen eine besondere Bildsprache. Ein Buch für Kinder und Erwachsene, das Trost schenken und Mut machen möchte, wieder nach vorne zu schauen.