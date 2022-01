„Man gab sich nirgends mehr die Hand, Arbeiten wurde nicht verrichtet“

Seit über 40 Jahren bin ich in der zweiten Februarwoche immer auf Gran Canaria, auch im Februar 2020. Dort konnte ich mich – wie jedes Jahr – absolut ungestört der Vorbereitung der Freilichtspiele im Sommer in Neumarkt und danach meinen Filmarbeiten intensiv widmen. Neben den Freilichtspielen erforderte zu dieser Zeit aber vor allem mein Dokumentarfilm-Projekt „Sie lehrte nur einen Winter“ – das mir sehr am Herzen lag – eine intensive Vorbereitung.Das Drehbuch des Films hatte ich in groben Zügen fertiggebracht. Die Sonne auf den Kanaren, ausgedehnte lange Märsche und das Meer, glaube ich, hatten mir auch dieses Jahr wieder gutgetan. Die Heimreise konnte ich antreten. Immer wenn ich bei meiner Heimreise am Flughafen von Gran Canaria ins Flugzeug steige, sage ich mir: „Es war schön, werde ich kommendes Jahr wieder kommen...?“