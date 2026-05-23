Dabei hat er weder ein Atelier oder Werkstätte, auch eine Kunstschule oder entsprechende Ausbildung hat der kunstsinnige Unterlandler nie besucht. <BR \/><BR \/>Hart, stabil, langlebig, aber auch monoton und zuweilen etwas abweisend. Als Baustoff ist Beton dank seiner herausragenden Eigenschaften vielseitig einsetzbar und gefragt, als Werkstoff für Kunst dagegen ist er weitestgehend verpönt. Somit braucht es wohl einen gelernten Maurer, der Beton als Ausgangsmaterial für Kunstwerke nimmt oder präziser formuliert: seine ganz speziellen Betonmischungen. „Für meine Abmischungen habe ich besondere Rezepturen entwickelt, damit fertige ich einmalige Kunstwerke an“, beschreibt Mirko Ciech die Vorgangsweise. <BR \/>Neben den üblichen Grundzutaten Sand, Schotter, Wasser und Zement mengt er Farben, Glas oder andere Werkstoffe bei, damit eine besondere Struktur entsteht. „Sobald das gegossene Konglomerat ausgetrocknet ist, lässt es sich abschleifen, schneiden und sandlen, gerade in diesem schöpferischen Prozess kann ich aufgehen und mich entfalten“, erklärt Mirko. <BR \/><BR \/><b>Schleifen, schneiden, sandlen<\/b><BR \/><BR \/>Im Laufe von nunmehr 20 Jahren habe er diesen Prozess immer weiter verfeinert, sodass er heute stolz sein darf auf seinen eigenen Stil und – wie die Unterlandler sagen – auf seine spezielle „Miscela“, also Abmischung. Jedes Werk brauche seine Zeit, reife vor dem inneren Auge. Wenn es dann durch den schöpferischen Prozess schließlich Gestalt annimmt, hat es der Künstler geschafft. Jedes Mal aufs Neue ist die Genugtuung groß. Und so entsteht Monat für Monat ein neues Werk, manchmal auch deren zwei. Einiges stellt er aus, manches verschenkt er, so einiges wird auch entsorgt. Mittlerweile wurden seine Objekte im Golfclub Petersberg, in zwei Bozner Galerien, in San Remo sowie in einer speziellen Videokonferenz in Paris und sogar New York gezeigt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315545_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ungewöhnlich ist das Material, das Mirko Ciech als Werkstoff benutzt, ungewöhnlich ist auch sein Weg. „Ich habe nie eine Kunstschule besucht oder Ausbildung gemacht, aber den Kunstsinn habe ich wohl von meiner Mama geerbt, denn sie ist Aquarellmalerin“, blickt er zurück. Im Jahre 1983 hat er als Maurer auf dem Bau begonnen, mittlerweile ist er als Bauleiter auf mehreren Baustellen tätig. Durch seinen Beruf ist er viel herumgekommen, hatte mit unzähligen Handwerkern, Architekten und Planern zu tun, so habe sich über die Jahre viel Erfahrung angesammelt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315548_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Sinn und das Gespür für die Kunst haben sich langsam herauskristallisiert, erst die Kunst erhebe die Welt zu einem schöneren Ort. So verwundert es nicht, wenn es ihn auf Reisen in die Museen und Galerien zieht, während seine Frau bzw. seine Tochter lieber etwas essen gehen würden. <BR \/>Mirko Ciech hat weder Atelier noch Werkstätte, seine Werke entstehen zwischen seiner „Rumpelkammer“ und dem Garten seiner Mutter, wo er die Skulpturen und Betonbilder abschleift. Es sind vor allem ausdrucksstarke Figuren mit markanten Gesichtszügen, die der Unterlandler anfertigt, denn daraus spreche das gelebte Leben. <BR \/><BR \/><b>Bis zu 50 Kilo schwere Betonbilder als Spezialität<\/b><BR \/><BR \/>Als seine Spezialität bezeichnet er indessen die Betonbilder. Man kann sich das in etwa wie eine große Fliese vorstellen, allerdings mit einer sorgfältig bearbeiteten Oberfläche. Die Betonbilder sind in der Regel einen Zentimeter dick, sind von ansehnlicher Dimension (80 x 80 cm oder 100 x 100cm) und bringen es folglich auf ein Gewicht von 40 oder gar 50 Kilogramm. „Wer sich so ein Betonbild an die Wand hängt, braucht starke Dübel“, meint Mirko schmunzelnd. Vor allem in den abstrakten Betonbildern komme das ursprüngliche Material gut zur Geltung, die unterschiedlichen Gesteinsarten und spezielle Einsprengseln. Mirko Ciech kommt ohnehin ins Schwärmen, wenn er über das benutzte Gestein zu sprechen kommt: Porphyr aus dem Unterland, Granit aus dem Eisacktal, Marmor und Schiefer aus dem Vinschgau, jeder in einem Bachbett gefundene Stein habe eine Geschichte zu erzählen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315551_image" \/><\/div>\r\nSein Wunschtraum? „Es wäre schön, in einer Galerie in Sdütirol ausstellen zu dürfen und ein Kunstwerk für eine Schule, ein Spital oder irgendeine öffentliche Einrichtung machen zu dürfen“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Etwas Bleibendes schaffen und Freude über die Kunst vermitteln – das treibt Mirko Ciech wohl noch länger an.