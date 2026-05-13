Bozen Zwei Tage lang verwandelte sich der Waltherplatz am 30. April und 1. Mai wieder in ein farbenfrohes Meer aus Blüten, Düften und Begegnungen. Mitten im bunten Treiben setzte die Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Haslach wieder einen auffälligen Akzent in ihrer unverkennbaren Schulfarbe Pink. Und dieser Auftritt hatte es in sich: kreativ, nachhaltig und voller überraschender Ideen.<BR \/><BR \/>Ein außergewöhnliches Blumenarrangement bildete das Herzstück der Präsentation: kunstvoll gebundene Blüten, durchzogen von Gabeln, Messern, Löffeln und weiteren Küchenutensilien. Ein bewusst gesetztes Statement denn Tischkultur ist für die Fachschule mehr als bloße Dekoration. Sie ist Ausdruck von Wertschätzung, Ästhetik und bewusstem Umgang mit Lebensmitteln.<BR \/><BR \/>Auch kulinarisch wurden die Besucher:innen auf eine Entdeckungsreise geschickt. Im Mittelpunkt standen besondere Kräuter, die in der Alltagsküche noch selten Verwendung finden, jedoch mit intensiven und teils überraschenden Aromen begeistern. Namen wie Pilzkraut, Camembertkraut oder Pfirsich-Salbei sorgten für Neugier und für so manches Staunen. <BR \/><BR \/>Neben dem Genuss spielte auch Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Mit viel Liebe zum Detail präsentierten die Fachlehrerinnen handgefertigte Dekoblumen aus Stoffresten. Jedes Stück ein Unikat, entstanden aus Kreativität, handwerklichem Geschick und dem Bewusstsein, Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Die leuchtenden Farben und individuellen Formen machten die kleinen Kunstwerke zu begehrten Blickfängen sei es für das eigene Zuhause oder als persönliches Geschenk.<BR \/><BR \/>Der Blumenmarkt zeigte sich heuer von seiner besten Seite: strahlender Sonnenschein, geschäftiges Treiben und der Duft von Blumen und Kräutern erfüllten den Platz. Der Stand der Fachschule wurde dabei zu einem lebendigen Treffpunkt für Austausch, Inspiration und Information. Zahlreiche Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, sich über die vielfältigen Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Hauswirtschaft und Ernährung zu informieren. Denn die Fachschule Haslach versteht sich nicht nur als Ausbildungsstätte, sondern als Ort der Begegnung und Weiterentwicklung. Mit einem breiten Angebot von Kochen, Ernährung und Sensorik bis hin zu kreativem Gestalten, Nähen, Gartenarbeit und professioneller Haushaltsführung bietet sie ganzjährig praxisnahe Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.<BR \/><BR \/>Der Auftritt am Blumenmarkt machte deutlich: Hauswirtschaft ist längst mehr als Tradition sie ist innovativ, nachhaltig und voller kreativer Möglichkeiten. Und manchmal reicht schon ein Hauch von Pink, um genau das sichtbar zu machen.