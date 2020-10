Ein Herz für Südtirol und schnelle Autos

Die Rede ist von Richy Müller, der vor kurzem seinen 65. Geburtstag im kleinen Kreis und mit seinen engsten Freunden in Südtirol gefeiert hat.Hans-Jürgen „Richy“ Müller (65) hat sie alle geschnappt. Killer und Betrüger. Als „Tatort“-Kommissar Thorsten Lannert ist er seit 2008 im Einsatz und populär geworden, und spätestens seit seiner Rolle als Milan Sova in Rob Cohens Triple X, bei dem er an der Seite von Hollywoodstar Vin Diesel spielte, ist Richy in aller Welt bekannt.Sein Durchbruch gelang ihm mit dem Fernsehdreiteiler „Die große Flatter“ im Jahr 1979. Darin spielte er den Jugendlichen Richy, der in einer Obdachlosensiedlung am Stadtrand von Berlin lebt.Vor kurzem feierte der Mime und bekennende Südtirol-Fan hierzulande seinen 65. Geburtstag. Dies war Anlass genug, dass ihm seine 2 ältesten Südtiroler Freunde, der Brunecker Unternehmer Günther Gang und der Hotelier Dietmar Erlacher aus Vals, einige Überraschungen bereiteten.

