Ein Virus zieht seine Spur durch ihr ganzes Leben

Durch systematisches Impfen wurde die Kinderlähmung in Europa weitgehend ausgerottet. Noch vor wenigen Jahrzehnten forderte das hoch ansteckende Virus auch in Südtirol seine Opfer. Zu ihnen gehören Hildegard Gruber und Oswald Mairunteregger, die als Ehepaar und Eltern in Bruneck ihr Leben meistern. + von Miriam Roschatt