Ein ganz besonderes Jubiläum konnte Marselino Olivotto feiern: Der in Klausen geborene Brixner wurde 100 Jahre alt. Anlässlich seines runden Geburtstages überbrachte Gemeinderätin Paula Bacher die herzlichen Glückwünsche der Gemeinde und überreichte ihm eine Geburtstagsurkunde.<BR \/><BR \/>Die Überraschung ist sichtlich gelungen: Olivotto zeigte sich sehr erfreut über den Besuch und kündigte an, dass die Urkunde einen Ehrenplatz erhalten soll.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339068_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Es ist immer wieder schön zu erleben, wie sehr sich Menschen über einen persönlichen Besuch freuen“, erzählt Gemeinderätin Paula Bacher. „Der Besuch bei Herrn Olivotto war besonders herzlich und unterhaltsam. Er hat uns an vielen Erinnerungen aus seinem bewegten Leben teilhaben lassen, und wir haben gemeinsam viel gelacht.“<BR \/><BR \/>Besonders beeindruckt zeigte sich Bacher von der geistigen Frische des Jubilars: „Beeindruckend ist vor allem, mit welcher Klarheit und Lebendigkeit er auch im Alter von 100 Jahren von seinen Erlebnissen erzählt.“<h3>\r\nEin Leben mit vielen Wendepunkten<\/h3>Marselino Olivotto wurde 1926 in Klausen geboren und hat ein außergewöhnlich bewegtes Jahrhundert erlebt. Als junger Mann wurde er während des Zweiten Weltkrieges an die Front geschickt. Für seinen Einsatz wurde er mit dem Kriegsverdienstkreuz ausgezeichnet.<BR \/><BR \/>Nach dem Krieg widmete er sich seinem beruflichen Weg und seiner Familie. Gemeinsam mit seiner Frau Graziella baute er sich ein erfülltes Familienleben auf. Heute ist er für seine Tochter und seine Enkelkinder ein wichtiger Mittelpunkt.<BR \/><BR \/>Mit seinem 100. Geburtstag blickt Marselino Olivotto auf ein Jahrhundert voller Erfahrungen, Herausforderungen und persönlicher Erinnerungen zurück.<BR \/><BR \/>Die Gemeinde gratuliert dem Jubilar herzlich zu seinem besonderen Geburtstag und wünscht ihm weiterhin Gesundheit, Glück und viele schöne Momente im Kreise seiner Familie.