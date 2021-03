Dr. Marianne Zallinger: Ein langes Leben für die Patienten

Auch mehrere Tage nach ihrem runden Geburtstag rufen noch immer Gratulanten an, um die Jubilarin zu beglückwünschen. Und farbenfrohe Blumengrüße gab es derart viele, dass ihre Ordination nun einen kleinen Blumenladen gleicht. Marianne Zallinger, geboren am 22. Februar 1921 in Meran, kann darüber schmunzeln, wie sie eigentlich über alles gerne schmunzelt.Sie strahlt Frohsinn, Herzlichkeit und sogar eine Prise Leichtigkeit aus, während sie auf einer Parkbank im Bozner Mazziniplatz in ihren Erinnerungen kramt. Sie hat sich schick gemacht für den kurzen Termin, die Frisur sitzt perfekt, die 100 Jahre trägt sie mit Eleganz und Würde. Bereitwillig erzählt sie über ihr Wirken als Ärztin, wie sehr ihr das Wohl ihrer Patienten immer am Herzen gelegen ist und wie gern sie Klavier gespielt hat.Außerdem im aktuellen Heft: ein Interview mit Trixy von Pretz, Präsidentin des Vereins „Haus der geschützten Wohnungen“, ein Beitrag über die Tradition der Palmbuschn und ein Artikel über die drei Gewinnerinnen der Treueprämie 2021.Sie finden die neue Ausgabe der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ ab 15. März im Kiosk oder hier auch online

mc