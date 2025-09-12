Als Mitbegründer der Südtiroler Volkspartei und langjähriger Leiter des Athesia-Verlags prägte Toni Ebner das politische und mediale Leben des Landes maßgeblich mit.<BR \/><BR \/>An seiner Seite: Martha Ebner – engagiert in Partei, Gesellschaft und Verlag, Mutter von fünf Kindern und eine Frau mit klarer Haltung. <BR \/><BR \/>Die Dokumentation zeichnet ein vielschichtiges Porträt dieses außergewöhnlichen Paars - zwischen Einsatz für die Autonomie, den Herausforderungen der Bombenjahre und einem tiefen Verständnis für Verantwortung.