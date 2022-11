Ein sehr sonniges, aber kaltes Wochenende steht uns bevor

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Am Dienstag dieser Woche hat es in vielen Teilen Südtirols geschneit – teilweise bis zu 30 Zentimeter (Hier lesen Sie mehr dazu). Weiterer Neuschnee ist in den kommenden Tagen nicht in Sicht. „Das Wochenende wird sehr sonnig“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin und fügt hinzu: „Sehr sonnig und kalt.“Kalt wird es vor allem in jenen Gebieten, in denen Schnee gefallen ist – dort können die Temperaturen auf bis zu minus 10 Prozent sinken, etwa im Wipptal oder im Pustertal. „In den anderen Gebieten wird es frostig.“Die Schönwetterphase hält bis Dienstag an, danach gibt es wieder einige Wolken und auf den Bergen könnte es wieder ein paar Schneeflocken geben.Mehr zum Südtirol-Wetter erfahren Sie auf der STOL-Wetterseite.